हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित शूलिनी विश्वविद्यालय से एक दुखद खबर सामने आई है. यहां के एक पूर्व छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है. घटना के बाद छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और वे लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं.

सुसाइड नोट में विश्वविद्यालय का जिक्र

मिली जानकारी के मुताबिक, छात्र द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया है. हालांकि पुलिस ने अभी तक इन आरोपों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन नोट को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस सुसाइड नोट में लिखी बातों को गंभीरता से ले रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी.

छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन पर आरोप

जैसे ही घटना की खबर फैली, विश्वविद्यालय परिसर में सैकड़ों छात्र इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के मुद्दों को लेकर लापरवाही बरतता है और कई बार किए गए वादों को पूरा नहीं करता. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मृतक छात्र के परिवार को न्याय दिलाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्रा के साथ कुछ छात्रों द्वारा मारपीट की जा रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना अनुशासनहीनता के नाम पर हुई, लेकिन इस वीडियो ने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है. छात्र इसे लेकर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

प्रशासन चुप, हालात संभालने की कोशिश

अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारी छात्रों से बातचीत कर माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे हैं. पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है.