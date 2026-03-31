हिमाचल: मुख्य सचिव पर जमीन घोटाले का आरोप, CS ने पूर्व अफसरों पर लगाया साजिश का इल्जाम

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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal News: मुख्य सचिव पर जमीन घोटाले का आरोप, CS ने पूर्व अफसरों पर लगाया साजिश का इल्जाम

Himachal News: मुख्य सचिव पर जमीन घोटाले का आरोप, CS ने पूर्व अफसरों पर लगाया साजिश का इल्जाम

Himachal News In Hindi: चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के आरोपों से घिरे मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि पंजाब में खरीदी जमीन उन्होंने अपने पैसों से खरीदी है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 31 Mar 2026 03:11 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में चेस्टर हिल-2 और चेस्टर हिल-4 प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों का मामला तूल पकड़ रहा है. इस प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. आरोप है कि इन प्रोजेक्ट्स को फायदा पहुंचाकर सीएस ने पैसे लिए और उन पैसों से पंजाब में जमीन खरीदी. इन आरोपों का जवाब देने के लिए मुख्य सचिव संजय गुप्ता स्वयं मीडिया के सामने आए और एक के बाद एक IAS अफसरों पर पलटवार किया.

CS बोले- जमीन अपने पैसों से खरीदी

सीएस संजय गुप्ता ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं. उन्होंने यह जमीन 1 करोड़ 38 लाख रुपये में अपने पैसों से खरीदी है और सभी जरूरी कागजात उनके पास हैं. इस जमीन के लिए उन्होंने बकायदा सरकार से जरूरी अनुमति भी ली है. उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने के पीछे पूर्व मुख्य सचिव आर डी दीवान, प्रबोध सक्सेना और इंजीनियर सुनील ग्रोवर की साजिश है.

उनका कहना है कि जब उन्होंने बिजली बोर्ड में रहते सरकार के लिए लाभ कमाया और दोनों IAS अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करवाई तो खीझकर उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. सीएस ने यह भी कहा कि चेस्टर हिल का प्रोजेक्ट जब आया तब वह पशुपालन विभाग में थे और IAS अधिकारी एवं पूर्व सीएस श्रीकांत बाल्दी ने रेरा का प्रमुख रहते इस प्रोजेक्ट को पास करवाया था इसलिए इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है. मामले की जांच सोलन डीसी कर रहे हैं और सच सामने आएगा.

शिकायतकर्ता का दावा- जमीन का बाजार मूल्य 25 करोड़

अधिवक्ता विनय शर्मा ने छोटा शिमला पुलिस थाने में शिकायत दी है. आरोप लगाया है कि अधिकारी ने पंजाब के खरड़ में करीब 3.18 एकड़ भूमि खरीदी जिसे उन्होंने स्वयं अपने वर्ष 2025-2026 के वार्षिक संपत्ति विवरण में करीब 1.38 करोड़ रुपये में खरीदी गई घोषित किया था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य लगभग 25 करोड़ रुपये से कम नहीं है और इस खरीद के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी.

यह भी आरोप है कि चेस्टर हिल मामले से प्राप्त धनराशि का उपयोग इस भूमि की खरीद के लिए किया गया होगा और यह धनराशि चेस्टर हिल परियोजना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को रोकने के बदले प्राप्त की गई होगी.

CM बोले -जांच होगी, कार्रवाई होगी

विनय शर्मा के आरोपों को आधार बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी ने सरकार के उच्च अधिकारी पर चेस्टर हिल सोलन और हिमाचल में कथित भूमि घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं. माकपा नेता संजय चौहान और राकेश सिंघा ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में रियल एस्टेट के नाम पर भूमाफिया सक्रिय है और सरकार में कुछ उच्च अधिकारी इनके साथ मिलकर व्यापक भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं.

पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वह प्रदेश सरकार सचिवालय छोटा शिमला का घेराव करेगी. इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है लेकिन यदि मामले में गड़बड़ी पाई गई तो नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 31 Mar 2026 03:11 PM (IST)
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