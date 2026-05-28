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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव: दूसरे चरण का मतदान आज, 1276 पंचायतों में वोटिंग जारी

हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव: दूसरे चरण का मतदान आज, 1276 पंचायतों में वोटिंग जारी

Himachal Pradesh Panchayat Chunav: सबसे ज्यादा 3,95,856 मतदाता कांगड़ा जिले में हैं. मंडी में 2,72,181 और शिमला में 1,74,514 मतदाता हैं. सबसे कम 8,875 मतदाता लाहौल-स्पीति में हैं.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 28 May 2026 09:56 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है. आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है. 12 जिलों की 1276 ग्राम पंचायतों में 17 लाख 30 हजार 30 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 8,74,416 पुरुष, 8,55,597 महिला और 17 अन्य मतदाता वोट डालेंगे. 

सबसे ज्यादा 3,95,856 मतदाता कांगड़ा जिले में हैं. मंडी में 2,72,181 और शिमला में 1,74,514 मतदाता हैं. सबसे कम 8,875 मतदाता लाहौल-स्पीति में हैं. आयोग ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी इंतजाम किये गए हैं.

चंबा की समवाल पंचायत में दोबारा होंगे मतदान

पहले चरण के मतदान के दौरान हुई गड़बड़ियों पर आयोग ने सख्त कार्रवाई की है. चंबा के तीसा ब्लॉक की समवाल पंचायत के वार्ड-2 में मतदान स्थगित कर दिया गया. यहां पीठासीन अधिकारी ने कुछ मतदाताओं को साथी के साथ वोट डालने दिया, लेकिन नियमानुसार घोषणा पत्र नहीं भरवाया. इससे मतदान की शुचिता भंग हुई. अब यहां 30 मई को दोबारा वोटिंग होगी और नतीजे 31 मई को आएंगे.

सिरमौर के पच्छाद ब्लॉक की बनाह-धीनी पंचायत में भी मतगणना रोकनी पड़ी. यहां जिला परिषद चुनाव की मतपेटी पंचायत चुनाव की मतपेटी से बदल गई थी. आयोग के मुताबिक आज पुलिस सुरक्षा में मतगणना करवाई जा रही है. आयोग ने पहले चरण को सफल बताया है. प्रधान, उप-प्रधान और वार्ड सदस्य के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. चार नगर निगमों, 250 जिला परिषद और 1684 पंचायत समिति वार्डों की गिनती 31 मई को होगी.

यह भी पढ़ें: Himachal Panchayat Chunav: BJP के जीत के दावों पर भड़के विक्रमादित्य सिंह, 'जल्दबाजी में...'

जिलावार मतदाता सूची:
जिला कुल मतदाता
कांगड़ा 3,95,856
मंडी 2,72,181
शिमला 1,74,514
चम्बा. 1,48,219
ऊना 1,27,569
हमीरपुर 1,25,768
सिरमौर 1,25,673
सोलन 1,19,682
बिलासपुर 1,08,746
कुल्लू 1,03,797
किन्नौर 19,150
लाहौल-स्पीति 8,875

कुल 17,30,030 मतादाता

पहले चरण के प्रधान, उप-प्रधान और वार्ड सदस्य के नतीजे घोषित हो चुके हैं. पंचायत समिति और जिला परिषद की मतगणना 31 मई को होगी. वहीं चंबा और सिरमौर में पहले चरण की वोटिंग में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं.

यह भी पढ़ें: Himachal Pradesh News: भीषण गर्मी से बचने हिमाचल पहुंचे सैलानी, शिमला-मनाली में होटल फुल, सड़कों पर लंबा जाम

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 28 May 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
HImachal Pradesh News Panchayat Chunav 2026
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