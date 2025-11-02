हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: जयराम ठाकुर ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को किया याद, बताया 'हिन्द दी चादर'

हिमाचल: जयराम ठाकुर ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को किया याद, बताया 'हिन्द दी चादर'

Himachal News: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गुरु तेग बहादुर के शहीदी पर्व पर उनके बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने 'हिन्द दी चादर' बनकर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध किया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Nov 2025 07:27 PM (IST)
हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने श्री गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा रिज मैदान शिमला में आयोजित गुरु तेग़ बहादुर के शहीदी गुरु पर्व में पहुंच कर शीश नवाकर उनके बलिदान, वीरता और योगदान को याद किया. उनके बलिदान और वीरता की वजह से उन्हें ‘हिन्द दी चादर’ यानी हिन्द का रक्षक कहा जाता है. उन्होंने कहा कि उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेगबहादुर साहब के रूप में दिखी थी. 

बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि औरंगजेब की आततायी सोच के सामने उस समय गुरु तेगबहादुर जी, 'हिन्द दी चादर' बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे. औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिर को धड़ से अलग किया हो लेकिन वह हमारी आस्था को हमसे अलग नहीं कर सका. 

'बड़े-बड़े तूफान शांत हो गए पर भारत आज भी है अमर खड़ा'

उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने, भारत की अनेक पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान-सम्मान के लिए जीने और मर-मिट जाने की प्रेरणा दी. बड़ी-बड़ी सत्ताएं मिट गईं, बड़े-बड़े तूफान शांत हो गए पर भारत आज भी अमर खड़ा है, आगे बढ़ रहा है.

गुरुद्वारा पांवटा साहिब श्रद्धालुओं के लिए है महान तीर्थ

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपने कई वर्ष हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिताए. पांवटा साहिब में उनका आश्रम रहा, जहां उन्होंने कई वाणी रचनाएं की. आज गुरुद्वारा पांवटा साहिब श्रद्धालुओं के लिए महान तीर्थ है उनकी शिक्षाओं का, योगदान का, बलिदान का, वीरता का देश ऋणी है. उनके द्वारा दिखाए गए आदर्श हर भारतीय का आदर्श हैं. हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी को धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए उनके अद्वितीय और सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव याद किया जाता है.

Published at : 02 Nov 2025 07:27 PM (IST)
Jairam Thakur Shimla News HIMACHAL NEWS
