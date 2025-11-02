हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: स्टंट नहीं मौत को दावत! मोड़ पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, शख्स की मौत, वीडियो वायरल

Video: स्टंट नहीं मौत को दावत! मोड़ पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, शख्स की मौत, वीडियो वायरल

Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर लोगों की वायरल होने की चाहत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोग अलग तरह के स्टंट करके फेमस होना चाहते हैं, लेकिन इसी स्टंट ने एक 21 साल के लड़के की जान ले ली.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Nov 2025 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Stunt Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में अक्सर लोग जान जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही एक दुखद मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी से सामने आया है,यहां एक 21 साल के लड़के ने इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के हैरान होने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

सड़क पर फिसलता हुआ गिरा लड़का

बता दें कि ये घटना मंडी जिले के एक सुनसान रोड पर रात के समय हुई है.  वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार लड़का रोड़ पर स्टंट करने की कोशिश करता है. उसकी बाइक की स्पीड काफी तेज नजर आ रही है.

लड़का ये स्टंट सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इस तरह की हरकत करना कितना महंगा पड़ जाएगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़के की बाइक का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो सड़क पर फिसलता हुआ बुरी तरह गिर जाता है. 

वीडियो पर लोगों के रिएक्शन सामने आए

हादसे में लड़के की जान चली जाती है. इस हादसे का वीडियो देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार आजकल की युवा पीढ़ी रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में क्यों डालती है.

वीडियो पर लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं. लोगों ने बाइकर लड़के की लापरवाही बताई.  लोगों ने कहा कि कई बार लोग फेमस होने की चाहत में अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं.

Published at : 02 Nov 2025 05:03 PM (IST)
Tags :
Mandi News VIRAL VIDEO HImachal Pradesh News
