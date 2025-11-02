Video: स्टंट नहीं मौत को दावत! मोड़ पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, शख्स की मौत, वीडियो वायरल
Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर लोगों की वायरल होने की चाहत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोग अलग तरह के स्टंट करके फेमस होना चाहते हैं, लेकिन इसी स्टंट ने एक 21 साल के लड़के की जान ले ली.
Viral Stunt Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में अक्सर लोग जान जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही एक दुखद मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी से सामने आया है,यहां एक 21 साल के लड़के ने इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के हैरान होने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.
सड़क पर फिसलता हुआ गिरा लड़का
बता दें कि ये घटना मंडी जिले के एक सुनसान रोड पर रात के समय हुई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार लड़का रोड़ पर स्टंट करने की कोशिश करता है. उसकी बाइक की स्पीड काफी तेज नजर आ रही है.
🚨Mandi, Himachal Pradesh:— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 31, 2025
A 21-year-old guy lost his life while performing a bike stunt for an Instagram reel.pic.twitter.com/feejGEhk0d
लड़का ये स्टंट सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इस तरह की हरकत करना कितना महंगा पड़ जाएगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़के की बाइक का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो सड़क पर फिसलता हुआ बुरी तरह गिर जाता है.
वीडियो पर लोगों के रिएक्शन सामने आए
हादसे में लड़के की जान चली जाती है. इस हादसे का वीडियो देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार आजकल की युवा पीढ़ी रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में क्यों डालती है.
वीडियो पर लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं. लोगों ने बाइकर लड़के की लापरवाही बताई. लोगों ने कहा कि कई बार लोग फेमस होने की चाहत में अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं.
