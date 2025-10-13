जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के 3 साल पर उठाए सवाल, कहा ‘वादा बनाम हकीकत’ का समय आ गया

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली से भी बड़े नेता शिमला पहुंच रहे हैं. जिसको लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार बताए कि बीते तीन सालों में कितने वादे पूरे किए. अब वक़्त आ गया है प्रदेश सरकार से हिसाब लेने का. उन्होंने कई योजनाओं को गिनाया और उनसे मिलने वाले लाभों को लेकर सवाल उठाए.

जयराम ठाकुर ने पूछा कितने युवाओं को ठूंजा साल वाली पक्की नौकरी मिल चुकी है. कितने युवाओं को राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का लाभ मिल चुकाहै? कितनी महिलाओं को सम्मान निधि मिल गई है? 100 रुपए किलो के हिसाब से कितने किसानों का दूध खरीदा गया है? जब सेब के दाम बागवानों को ही तय करने की गारंटी दी थी तो 27 साल में सबसे कम रेट सेब का क्यों मिल रहा है?

जमीनी हकीकत पूछने की बात कही

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस आला कमान से आग्रह किया कि वह सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों में न पड़कर जमीनी हकीकत भी पता लगाएं वह सरकार से पूछे कि प्रदेश में हिम केयर के तहत लोगों को इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? लोग इलाज के लिए क्यों भटक रहे हैं? सरकार हिम केयर का पैसा क्यों नहीं जमा कर रही है? सरकार आपदा प्रभावितों को फौरी राहत तक क्यों नहीं दे पाई है? पूरे देश में संविधान बचाओ यात्रा चलाने वाली कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में नगर निगम और पंचायत चुनाव को टालकर हिमाचल प्रदेश के लोगों की संवैधानिक हकों को क्यों छीन रही है?

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस आला कमान को सरकार से यह भी पूछ कर प्रदेशवासियों को बताना चाहिए कि आज प्रदेश भर के पेंशनर सड़कों पर आने को क्यों लामबंद है? वह कौन सा गैर वाज़िब हक मांग रहे हैं? उन्हें उनके मेडिकल बिल और एरियर का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में मित्रों के अलावा पूरा प्रदेश त्रस्त क्यों है?

ब्यूरोक्रेसी के सहारे सरकार चलाने का आरोप

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस आला कमान प्रदेश वासियों को यह भी बताएं कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार को मित्रों की सरकार क्यों कह रही है? प्रदेश में विकास के बजाय पीछे क्यों जा रहा है? पूरी सरकार ही कार्यवाहक ब्यूरोक्रेसी के भरोसे क्यों चल रही है? पूरी सरकार झूठ की वैसाखियों पर क्यों टिकी है? हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ ही साथ कांग्रेस वाला कमान को भी हिमाचल के साथ हुए इस छल का जवाब देना पड़ेगा.

यही नहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों की सेवा के लिए, के विकास के लिए मंदिरों में जाकर कसमें खाने की जरूरत नहीं होती है. झूठी गारंटियां देने की जरूरत नहीं होती है.

अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनायीं

जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार को लेकर कहा कि हमने प्रदेश वासियों को गृहिणी सुविधा योजना, 125 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को बसों में आधा किराया, ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री पानी, हिम केयर, सहारा योजना, शगुन योजना, प्रदेश की हर महिला को 60 साल से अधिक की उम्र के बाद बिना किसी आय सीमा के वृद्धा पेंशन देना, स्वावलंबन योजना, बेटी है अनमोल योजना, कन्यादान योजना जैसी जनहित की तमाम योजनाओं की कोई गारंटी नहीं दी थी. प्रदेशवासियों के लिए जो जरूरी था वो किया. पिछली सरकार पर कोई दोष नहीं मढ़ा.

इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने सरकार की नियतमें खोट बताते हुए कई और आरोप लगाए.