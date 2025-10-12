हिमाचल में 9 महीने में इतने हजार लोगों ने सड़क हादसों में गंवाई जान, चौंकाने वाले हैं आंकड़े
Himachal News: हिमाचल में पिछले 9 महीनों में 1406 सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों का कारण ब्लैक स्पॉट बने हैं. वाहन चालकों कि लापरवाही भी हादसों की बड़ी वजह बनी.
पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. वर्ष 2025 में सितंबर माह तक नौ माह में 1406 सड़क हादसों में 575 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 2298 लोग हादसों में घायल हुए हैं. सड़क हादसों में संकरी सड़कें, बरसात के अलावा वाहन चालकों की लापरवाही, ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग जैसे कारण रहते हैं.
प्रदेश पुलिस और परिवहन विभाग हादसों को कम करने के लिए कार्य कर रहा है लेकिन स्थिति में आशातीत सुधार नहीं आया है. हालांकि सरकारी आंकड़ों की माने तो कई महत्वपूर्ण पहल से वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2024 में 16.94, मृत्यु दर में 15.89 प्रतिशत और घायलों की संख्या में 20.57 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. 2022 में प्रदेश में कुल 2597 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1032 लोगों की मौत और 4063 से अधिक लोग घायल हुए.
आंकड़ों से हादसों में आई कमी
हिमाचल ट्रैफिक पुलिस से मिले आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 की तुलना में 2024 में सड़क हादसों में 6.48 प्रतिशत की कमी आई है. 2024 में 2107 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2023 में 2253 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं थी. सड़क दुर्घटनाओं के कारण 2024 में होने वाली मृत्यु दर में भी कमी दर्ज हुई है.
सड़क दुर्घटनाओं में 2024 में 806 लोगों की मौत हुई है. जबकि 2023 में 892 लोगों की मौत हुई थी. 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 3449 लोग घायल हुए. जबकि 2024 में 3290 लोग विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं.
लेकिन हाल ही में बिलासपुर जिला के तहत आने वाले झंडूता क्षेत्र में चलती बस पर चट्टान सहित मलबा गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई. अब हादसों को लेकर लापरवाही के भी आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं. लोक निर्माण विभाग की ओर से चिंह्नित प्रदेश की सड़कों पर 451 ब्लैक स्पाॅट हैं. जहां निरंतर हादसों का खतरा बना रहता है.
पिछले 4 सालों में हुईं इतनी मौतें
पुलिस के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो पिछले 4 साल में ब्लैक स्पॉट पर 395 लोगों की मौत हो चुकी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने हिमाचल परिवहन विभाग को इसकी सूची भेजी है. इसके अनुसार वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कुल 451 ब्लैक स्पाॅट अभी भी दुरुस्त नहीं हुए हैं. राज्य लोक निर्माण विभाग ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए रिटेनिंग वाल, ब्रैस्टवॉल एवं पैरापिट सुरक्षा दीवार का निर्माण, क्रैश बैरियर, रोड साइन, तीखे मोड़ का सुधारीकरण करता है.
ब्लैक स्पॉट ठीक करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 15.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. पिछले तीन वर्षों के दौरान 2021 से 2024 तक कुल 1864 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए. हालांकि विभाग 1147 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने का दावा करता है.
