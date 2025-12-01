हिमाचल में राधे-राधे बोलने पर सियासी बवाल, BJP ने CM सुक्खू पर लगाया सनातन विरोधी होने का आरोप

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राधे-राधे वाले मामले में हिमाचल में बबाल हो गया है. दरअसल धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र में सुबह सैर के दौरान एक वीडियो में बच्चों से बातचीत करते हुए राधे-राधे कहने को लेकर सवाल पूछते नजर आए.

इस पर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू घिरे हुए हैं. BJP सीएम पर लगातार हमलावर है और उन पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रही है. इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मामले पर प्रतिक्रिया दी है. साथ ही कड़ा विरोध जताया है.

पूरा मामला क्या है?

शुक्रवार (28 नवंबर) को सुबह-सुबह मुख्यमंत्री धर्मशाला के एथलेटिक्स स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे बच्चों से मिलने पहुंचे. इस दौरान बच्चे उनके पांव छूते हैं और राधे-राधे कहकर अभिवादन करते हैं. इस पर मुख्यमंत्री बच्चों से बड़े हल्के अंदाज में पूछते हैं कि 'राधे-राधे या नमस्कर?' जवाब में बच्चे फिर कहते हैं 'राधे-राधे'

इसके बाद मुख्यमंत्री बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं कि 'राधे-राधे क्यों बोलते है?' बच्चों से इस संवाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बीजेपी के साथ अन्य लोगों ने उनपर सनातन विरोधी होने के आरोप लगा दिए.

जयराम ठाकुर ने सीएम पर बोला हमला

विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा, "मुख्यमंत्री की सनातन विरोधी मानसिकता स्पष्ट रूप से उजागर होती है." उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरकार बनते ही ये बयान दे चुके हैं कि वो हिमाचल प्रदेश जैसे 98 प्रतिशत हिंदू बहुल राज्य में सनातन को हराकर सत्ता में आए हैं. संजौली मस्जिद को तोड़ने के आदेश के बाबजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. अब बच्चों के 'राधे-राधे' कहने पर आपत्ति जताना सीएम की मानसिकता को दर्शाता है.

सीएम ने रैली में लगाए राधे-राधे के नारे

इस बीच चौतरफा विरोध के बाद सोमवार (1 दिसंबर) को धर्मशाला में चिट्टे के खिलाफ रैली के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने राधे-राधे पर राम-राम के नारे लगाते हुए अपने सनातनी होने का प्रमाण देने की कोशिश की. साथ ही विरोधियों को संदेश देने का प्रयास किया.