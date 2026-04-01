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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशDharamshala News: धर्मशाला में फ्यूल संकट गहराया, पेट्रोल-डीजल की कमी से पंप पर शुरू हुई कटौती

Dharamshala News: धर्मशाला में फ्यूल संकट गहराया, पेट्रोल-डीजल की कमी से पंप पर शुरू हुई कटौती

Dharamshala News In Hindi: मिडल ईस्ट संकट के कारण धर्मशाला में पेट्रोल-डीजल की कमी शुरू हो गई है. पंप पर बिक्री सीमित है और सप्लाई अटकी हुई है. एंबुलेंस को प्राथमिकता दी जा रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 01 Apr 2026 09:05 AM (IST)
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मिडल ईस्ट में बढ़ते संकट का असर अब भारत के स्थानीय बाजारों तक पहुंचने लगा है. धर्मशाला के जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली बाजार में पेट्रोल और डीजल की कमी देखने को मिल रही है. यहां के एक प्रमुख पेट्रोल पंप पर ईंधन की बिक्री में कटौती करनी पड़ी है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

स्थिति यह है कि एडवांस पेमेंट देने के बावजूद कंपनी की ओर से सप्लाई क्लियर नहीं हो रही है. बार-बार सप्लाई भेजने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक ईंधन नहीं पहुंचा है. इस वजह से लोगों में चिंता बढ़ रही है और आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है.

एंबुलेंस के लिए पूरा तेल- देविंद्र पठानिया

पेट्रोल पंप के प्रबंधक देविंद्र पठानिया ने कहा कि हालांकि सरकार की ओर से पेट्रोल व डीजल बिक्री में कटौती के कोई निर्देश नहीं है, बल्कि सभी को पेट्रोल व डीजल उपलब्ध हो, इसके लिए पंप प्रबंधन की ओर से अपने स्तर पर कटौती की गई है. दोपहिया वाहनों को 200 रुपये, चौपहिया वाहनों को 1000 रुपये का पेट्रोल सहित 1500 रुपये का डीजल दिया जा रहा है. अभी पेट्रोल पंप में 7 हजार लीटर पेट्रोल व डीजल ही शेष बचा है. यदि जल्द गाड़ियां नहीं आईं तो दोपहर तक ही बिक्री हो पाएगी और पंप ड्राई हो जाएगा. रेगुलर बसों व एंबुलेंस को पूरा तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है.

पेट्रोल-डीजल की शुरू हो गई किल्लत

पठानिया ने कहा कि कंपनी की ओर से एडवांस में पेमेंट उपरांत ही पेट्रोल व डीजल भेजने की बात कही गई थी, जिस पर 80 लाख रुपये एडवांस में जमा करवाए गए हैं. तीन गाडियां भेजने की बात कंपनी ने कही थी, लेकिन जो सूचना मिली है. उसके तहत मात्र एक ही गाड़ी अलोकेट हुई है, जिसमें दस-दस हजार लीटर पेट्रोल व डीजल आएगा. कंपनी से संपर्क करने पर अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, जिससे लगता है कि पेट्रोल-डीजल की किल्लत होना शुरू हो गई है.

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पंप पर उपलब्ध है 7 हजार लीटर पेट्रोल

अभी पंप में 7 हजार लीटर पेट्रोल उपलब्ध है, जिसमें से 4 हजार लीटर स्पीड पेट्रोल और 3 हजार लीटर नार्मल पेट्रोल है. जबकि 14 हजार लीटर डीजल उपलब्ध है. कटौती करके इस पेट्रोल को बुधवार दोपहर 11 बजे तक चलाया जा सकता है. गौरतलब है कि धर्मशाला के कोतवाली बाजार स्थित पेट्रोल पंप पर नियमित तौर पर 10 से 12 हजार लीटर पेट्रोल व डीजल की खपत है, लेकिन सप्लाई में कमी के चलते कटौती करके काम चलाया जा रहा है.

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Input By : राहुल चावला
Published at : 01 Apr 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Dharamshala Diesel Crisis HIMACHAL NEWS Middle East Crisis HIMACHAL PRADESH PETROL
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