Himachal News: कमियाना नेचर ट्रेल का CM सुक्खू ने किया उद्घाटन, गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
Himachal News in Hindi: शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी के दावों पर भी अपनी बात रखी.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार (5 जून) को शिमला के निकट पोआबो गांव में वन विभाग द्वारा विकसित कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल के पहले चरण का लोकार्पण किया. लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना को इको-टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ काम कर रही है.
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करीब 8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस परियोजना के तहत 2.5 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल बनाया गया है. इस ट्रेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बच्चे, बुजुर्ग और हर आयु वर्ग के लोग आसानी से यहां घूम सकें. ट्रेल पर चलते हुए लोगों को हिमालयी क्षेत्र के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे.
यहां से शाली शिखर, महासू शिखर, नालदेहरा हॉर्स ट्रेल, मशोबरा, क्रैगनैनो नेचर पार्क और शिमला जलग्रहण क्षेत्र का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है. परियोजना का विशेष आकर्षण बोनसाई उद्यान है, जहां 15 प्रजातियों के करीब 40 बोनसाई पौधे लगाए गए हैं.
कसुम्पटी क्षेत्र के लिए 5.20 करोड़ रुपये की घोषणा
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत स्वीकृत 16 सड़कों के निर्माण के लिए 5.20 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और किसानों, बागवानों तथा पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं.
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया एमएसपी
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाली फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में सरकार ने बड़ी बढ़ोतरी की है. गेहूं का एमएसपी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो और मक्का का एमएसपी 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो किया गया है.
उन्होंने कहा कि चंबा की पांगी घाटी में उत्पादित जौ का एमएसपी भी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है. वहीं कच्ची हल्दी का एमएसपी 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलो किया गया है.
प्राकृतिक खेती से उगाई गई अदरक को भी अब सरकारी खरीद में शामिल किया गया है, जिसकी खरीद 30 रुपये प्रति किलो की दर से होगी.
दूध उत्पादकों को भी मिल रहा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने दूध उत्पादकों को भी राहत दी है. गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है, जबकि भैंस के दूध का मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. इससे प्रदेश के हजारों पशुपालकों की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस अवसर पर बीजेपी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश की 251 जिला परिषद सीटों में से बीजेपी केवल 98 सीटें जीत पाई है, लेकिन इसके बावजूद वह जनता के बीच भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास कर रही है.
उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े उम्मीदवारों ने 53 शहरी स्थानीय निकायों में से 29 में जीत हासिल की, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार केवल 21 निकायों में ही जीत दर्ज कर सके. इसके अलावा प्रदेश की कई पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रधान और उपप्रधान भी निर्वाचित हुए हैं.
उपचुनाव के बाद फिर मजबूत हुई कांग्रेस
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने धनबल के जरिए प्रदेश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन जनता और देवी-देवताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस फिर मजबूत होकर उभरी है.
उन्होंने कहा कि उपचुनावों के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या दोबारा 40 तक पहुंच गई है. साथ ही शिमला नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी.
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पर्यटन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि आसपास की पंचायतों में एफआरए के तहत 120 सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जबकि 124 सड़कों का उन्नयन और पक्कीकरण किया जा चुका है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल बनने से स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा क्षेत्र में पर्यटन को भी नई पहचान मिलेगी.