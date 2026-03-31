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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal: हिमाचल पंचायत चुनाव के आरक्षण नियमों में संशोधन, 5 फीसदी रोस्टर बदलेंगे डीसी

Himachal: हिमाचल पंचायत चुनाव के आरक्षण नियमों में संशोधन, 5 फीसदी रोस्टर बदलेंगे डीसी

Himachal Panchayat Election: सुक्खू सरकार ने पंचायत चुनाव आरक्षण नियमों में बड़ा संशोधन किया है. इसमें उपायुक्तों (DC) को अब 5% तक आरक्षण रोस्टर बदलने की विशेष शक्ति मिल गई है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 31 Mar 2026 10:39 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों से पहले सुक्खू सरकार ने आरक्षण नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन किया है. राज्य सरकार ने जमीनी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया की दिक्कतों को दूर करने के लिए 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) संशोधन नियम, 2026' लागू कर दिए हैं.

इसके तहत अब जिलों के उपायुक्तों (DC) को विशेष शक्तियां दी गई हैं, जिससे वे अधिकतम 5 प्रतिशत तक आरक्षण रोस्टर में बदलाव कर सकेंगे.

आपत्तियों पर विचार के बाद नई अधिसूचना जारी

पंचायती राज विभाग द्वारा 30 मार्च 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि 23 मार्च 2026 को प्रकाशित नियमों पर आम जनता से प्राप्त आपत्तियों पर पहले 'भूलवश' (inadvertently) विचार नहीं किया जा सका था. अब सरकार ने उन सभी आपत्तियों और सुझावों पर गहनता से विचार करने के बाद ही ये नए संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं.

नए प्रावधानों के अनुसार, प्रदेश की 95 प्रतिशत पंचायतों में आरक्षण पूरी तरह से पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर ही होगा. वहीं, शेष 5 प्रतिशत में डीसी अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.

किन पदों के रोस्टर में बदलाव कर सकेंगे डीसी?

पंचायती राज विभाग के सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक तीन मुख्य स्तरों पर यह बदलाव लागू होगा:

  • पंचायत सदस्य: नियम 28 में संशोधन कर डीसी को एक पंचायत में कुल सीटों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक 'पंचायत सदस्यों' के रोस्टर में बदलाव करने की शक्ति दी गई है.
  • पंचायत प्रधान: नियम 87 के तहत डीसी एक ब्लॉक में ग्राम पंचायत 'प्रधानों' के कुल पदों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक रोस्टर बदल सकेंगे.
  • पंचायत समिति अध्यक्ष: नियम 88 में संशोधन कर डीसी को एक जिले में 'पंचायत समिति अध्यक्षों' (Chairman of Panchayat Samities) के कुल पदों में अधिकतम 5 प्रतिशत तक परिवर्तन करने का अधिकार सौंपा गया है.

भौगोलिक विषमताओं के कारण लिया गया फैसला

इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति है. सरकार का कहना है कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, जहां कई क्षेत्रों में भारी भौगोलिक विषमताएं और विशिष्ट परिस्थितियां (geographical and other peculiar conditions) मौजूद हैं. इन विषमताओं के कारण पुराने रोस्टर को सख्ती से लागू करने में प्रशासन को व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थीं. प्रशासन की इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 31 Mar 2026 10:39 PM (IST)
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