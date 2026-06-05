हिमाचल प्रदेश में रात को भूकंप के जोरदार झटके, घरों से बाहर निकले लोग
Earthquake In Himachal: हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके के बाद दहशत का माहौल बन गया. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई. यह झटका रात 10:04 बजे महसूस किया गया.
हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (05 जून) रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप की अनुमानित तीव्रता 4.3 दर्ज की गई है. भूकंप का केंद्र धर्मशाला से लगभग 18 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है. यह झटका रात 10:04 बजे महसूस किया गया, जिससे लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया. चंबा, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू , शिमला से लेकर लगभग सभी जिलों और आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की खबरें सामने आ रही है.
जान-माल के नुकसान की कोई सूचना
भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संबंधित एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
हिमाचल के सभी जिलों में आए भूकंप के झटके
कांगड़ा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और यह उच्च भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल है. इससे पहले भी धर्मशाला और आसपास के इलाकों में समय-समय पर हल्के और मध्यम तीव्रता के भूकंप दर्ज किए जाते रहे हैं. भूकंप का जोरदार झटका हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है.