शिमला: CS विवाद पर 'जानकारी नहीं' बोलने पर घिरे सीएम, जयराम ठाकुर ने सदन में पूछे तीखे सवाल

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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशShimla News: CS विवाद पर 'जानकारी नहीं' बोलने पर घिरे सीएम, जयराम ठाकुर ने सदन में पूछे तीखे सवाल

Shimla News: CS विवाद पर 'जानकारी नहीं' बोलने पर घिरे सीएम, जयराम ठाकुर ने सदन में पूछे तीखे सवाल

Shimla News In Hindi: प्रदेश के मुख्य सचिव से जुड़े मुद्दे पर चल रहे घमासान को लेकर बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने दो बार सदन में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 31 Mar 2026 06:29 PM (IST)
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शिमला में प्रदेश के मुख्य सचिव से जुड़े मुद्दे पर चल रहे घमासान के बीच मीडिया से बातचीत में कहा गया कि पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर शोर मचा हुआ है और पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर भी यही विषय सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है. मुख्यमंत्री से लोग केवल सवाल ही नहीं पूछ रहे, बल्कि उन पर आरोप भी लगा रहे हैं. बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने दो बार सदन में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा और कहा कि धारा 118 का उल्लंघन हुआ है और बेनामी डील के आरोप सामने आ रहे हैं.

'प्रदेश के मुखिया को अपने ही ब्यूरोक्रेट की जानकारी नहीं'

एक एसडीएम स्तर के अधिकारी ने विस्तृत जांच के बाद निर्णय भी दिया है, इसलिए यह मामला राज्य के सबसे बड़े अधिकारी से जुड़ा होने के कारण सदन को स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए. लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं है, जिसे मानना मुश्किल बताया गया. इसे हैरान करने वाला बताते हुए कहा गया कि झूठ बोलने की सारी हदें पार हो गई हैं और प्रदेश के मुखिया को अपने ही सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के बारे में जानकारी नहीं है, तो सरकार कैसे चल रही है.

आज फिर सदन में भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया और जवाब मांगा, लेकिन हर बात पर प्रतिक्रिया देने वाले मुख्यमंत्री इस बार खामोश रहे. इस चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि आखिर इसकी वजह क्या है, मुख्यमंत्री क्यों कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हैं और इतने बड़े मामले में जानकारी न होने का बहाना क्यों बना रहे हैं. सवाल यह भी उठाया गया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वे पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे उनकी किरकिरी हो रही है. साथ ही मांग की गई कि चूंकि आरोप मुख्य सचिव पर हैं, इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए.

भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम की चुप्पी ने सवाल खड़े किए

जयराम ठाकुर ने कहा कि मीडिया के सवालों के जवाब को अनदेखा करके वह सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. उन्हें प्रदेश को जवाब देना होगा. मामले से जुड़े अधिकारियों से पूरे मामले की जांच करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें. इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप पर मुख्यमंत्री की चुप्पी हैरान ही नहीं करती बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है. मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत खराब हो गई है. कई अधिकारी जो पहले की सरकारों में डाउटफुल इंटीग्रिटी के कराण हाशिए पर रहे, आज वही लोग प्राइम पोस्टिंग में हैं, वही सरकार चला रहे हैं.

मुख्यमंत्री की स्थिति है कि वह न तो रेगुलर सीएस और डीजीपी की नियुक्ति कर पा रहे हैं और न ही अपने कार्यालय में चाहते हुए अधिकारियों के कमरे बदलवा पा रहे हैं. मुख्यमंत्री पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड हैं. इसलिए वह कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि जिन लोगों को किसी न किसी उलट धंधे में मुख्यमंत्री ने लगा रखा है, वे उनके भेद ना खोल दें. जब सुक्खू जी विपक्ष में थे तो वे एक सीएस के ऊपर आरोप लगा रह थे, भ्रष्ट बता रहे थे, जिसे हमारी सरकार ने हटाया लेकिन सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ने उसे अपना प्रिंसिपल एडवाइजर लगा दिया और साढ़े तीन से वहीं सरकार चला रहे हैं.  

सुक्खू सरकार के चहेते अधिकारी आपसी लड़ाई पर उतर आए

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के एडिशनल चार्ज पर काम कर रहे सीएस को शायद मुख्यमंत्री ने उनका पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया होगा, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नहीं. आज सुक्खू सरकार के चहेते अधिकारी आपसी लड़ाई पर उतर आए हैं. एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.

हमें इस बात पर हैरानी नहीं होती क्योंकि हमने यह बात पहले ही कह दी थी कि मुख्यमंत्री ने जिन कामों में अधिकारियों को लगा रखा है वह आने वाले समय में असहाय हो जाएंगे. उनसे न कुछ करते बनेगा और न ही कुछ कहते. कुछ महीनें पहले ही एक एसपी अपने डीजीपी और सीएस पर आरोप लगा रहा था और सीएम के निर्देशों के खिलाफ हाई कोर्ट जाता है. लेकिन मुख्यमंत्री उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं. मुख्यमंत्री की इतनी विवशता का कारण आखिर क्या है?

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 31 Mar 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Shimla News HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
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