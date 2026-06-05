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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशManali News: मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से सरेआम छेड़छाड़, भड़के लोग, जांच में जुटी पुलिस

Manali News: मनाली में विदेशी महिला पर्यटक से सरेआम छेड़छाड़, भड़के लोग, जांच में जुटी पुलिस

Manali News In Hindi:हिमाचल के मनाली में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ कथित छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है. लोगों में भारी रोष है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 11:00 PM (IST)
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विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली (Manali) से एक बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ कथित अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में भारी रोष देखने को मिल रहा है. लोग आरोपियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक एक विदेशी महिला पर्यटक के आसपास खड़े हैं और उसके साथ कथित तौर पर अनुचित और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना के बाद से ही इंटरनेट पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई है.

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वीडियो की सत्यता जांच रही पुलिस

इस गंभीर मामले पर फिलहाल पुलिस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पुलिस सबसे पहले इस वायरल वीडियो की सत्यता (Authenticity) की पड़ताल कर रही है. साइबर सेल की मदद से वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जांच पूरी होने और वास्तविक परिस्थितियों की पुष्टि होने के बाद ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

'अतिथि देवो भव:' की छवि पर लग रहा दाग

इस घटना ने मनाली के स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है. हिमाचल प्रदेश को देश-दुनिया में एक सुरक्षित और शांत पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है. कारोबारियों का कहना है कि ऐसी शर्मनाक घटनाएं प्रदेश की 'अतिथि देवो भव:' की छवि को भारी नुकसान पहुंचाती हैं. इससे विशेष रूप से अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं और विदेशी पर्यटकों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा होती है.

हुड़दंगियों का अखाड़ा बन रहा मनाली?

गौरतलब है कि हाल के दिनों में कुल्लू-मनाली क्षेत्र से पर्यटकों के हुड़दंग के कई वीडियो सामने आ चुके हैं. कभी सड़क पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने तो कभी पर्यटकों के बीच मारपीट की घटनाएं सुर्खियां बन रही हैं. पिछले सप्ताह ही मनाली पुलिस ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और स्टंट करने वाले पर्यटकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चालान काटे थे.

फिलहाल, विदेशी महिला से छेड़छाड़ के इस ताज़ा मामले में सबकी नजरें पुलिस की जांच और आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 05 Jun 2026 11:00 PM (IST)
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