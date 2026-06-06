'नहीं सुधरे तो मिट्टी में...', विश्व पर्यावरण दिवस पर नशा तस्करों को CM सुक्खू की चेतावनी

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित 'मिनी मैराथन – रन फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड ए चिट्टा-फ्री लाइफ' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार के अभियान को लेकर कड़ा संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी भी तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा.

नशा तस्करों अगर नहीं माने तो उन्हें 'मिट्टी में मिला दिया जाएगा'

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कठोर नीति पर काम कर रही है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में लगे हैं, वे अपनी गतिविधियों से बाज आ जाएं. यदि अब भी नहीं माने तो उन्हें 'मिट्टी में मिला दिया जाएगा'. मुख्यमंत्री के इस बयान को प्रदेश की राजनीति में कड़ा संदेश माना जा रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है और अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं.

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'खालसा टैक्स' विवाद पर सीएम सुक्खू जल्द करेंगे भगवंत मान से बात

इस दौरान पंजाब-हिमाचल सीमा पर हाल के दिनों में पैदा हुए तनाव और कथित 'खालसा टैक्स' विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और संबंधित अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह जल्द ही भगवंत मान से भी बातचीत करेंगे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं, हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नीरज भारती के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया.

उन्होंने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा कि 'नीरज भारती कोई मसला ही नहीं हैं.' पंचायती और शहरी निकाय चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जीत का झूठा प्रचार कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहा है, लेकिन बीजेपी सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है.

जमीनी स्तर पर कांग्रेस को जनता का समर्थन प्राप्त

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को जनता का समर्थन प्राप्त है और चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष सोशल मीडिया के सहारे राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है.

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने भाग लिया तथा स्वच्छ पर्यावरण और नशामुक्त हिमाचल का संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण और नशे के खिलाफ जनजागरण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.

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