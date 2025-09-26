हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारतीय जनता पार्टी का नया जिला कार्यालय शुरू कर दिया गया. इस मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा संगठन को हर जिले में मजबूत करने के लिए अपने कार्यालय स्थापित कर रही है. मंडी में फिलहाल यह अस्थायी कार्यालय है, लेकिन पार्टी जल्द ही स्थायी भवन भी तैयार करेगी.

जयराम ठाकुर ने बताया कि मंडी में जमीन तलाशने का काम चल रहा है और जल्द ही स्थायी भवन का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी का यह नया कार्यालय न सिर्फ संगठन को मजबूती देगा बल्कि जनसेवा, विकास और सुशासन की दिशा में केंद्र के रूप में काम करेगा.

जयराम ठाकुर ने शेयर की तस्वीरें

कार्यालय शुभारंभ की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर करते हुए जयराम ठाकुर ने लिखा, "आज मंडी में प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी के साथ जिला भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया. यह नया कार्यालय क्षेत्र में संगठन की मजबूती के साथ-साथ जनसेवा, विकास और सुशासन के हमारे संकल्प को और गति देने का केंद्र बनेगा."

लेह की हिंसक घटनाओं पर कड़ी निंदा

कार्यक्रम के बाद जयराम ठाकुर ने हाल ही में लेह में हुई हिंसक घटनाओं की निंदा की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए. जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

राहुल गांधी पर साधा निशाना

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस खुद वोट चोरी कर सत्ता में आई थी और अब भाजपा पर आरोप लगा रही है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की देश में कोई स्वीकार्यता नहीं है और जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती. उनके आरोपों का कोई महत्व नहीं रह गया है.

कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद

इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री सिद्धार्थन, मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य और मंडी जिला भाजपा अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.