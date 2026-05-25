सोनीपत ट्रिपल मर्डर केस: एक साल पहले भी महिला से की थी छेड़छाड़, हत्या कर लिया बदला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पति-पत्नी सहित तीन की मौत, दो गंभीर रूप से घायल.

हरियाणा के सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र में टीडीआई फ्लैट्स में हुए ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. अब इस सनसनीखेज वारदात को लेकर परिजनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. परिजनों का आरोप है कि आरोपी ब्रह्मप्रकाश ने एक साल पहले भी मृतक महिला स्वाति के साथ छेड़छाड़ की थी और उसी रंजिश के चलते इस बार उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

बताया जा रहा है कि जब महिला के साथ दोबारा छेड़छाड़ की कोशिश हुई और उसका विरोध किया गया, तो आरोपी ने पहले लोहे की रॉड और फिर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच में जुटी है.

Sonipat, Haryana: In the Sonipat Kundli TDI Flats triple murder case, the victims’ family alleged that the accused had earlier harassed the deceased woman, leading to old enmity. The attacker allegedly used an iron rod and knife, killing three people and injuring two. Police are… pic.twitter.com/HQ8LexunCB — IANS (@ians_india) May 25, 2026

कुंडली के टीडीआई फ्लैट्स में ट्रिपल मर्डर, सनकी ने तीन लोगों को उतारा मौत के घाट

परिजनों ने किया बड़ा खुलासा

कुंडली के टीडीआई बीपीएल फ्लैट्स में हुई इस ट्रिपल मर्डर की वारदात ने अब नया मोड़ ले लिया है. मृतकों के परिजनों का आरोप है कि यह हत्या अचानक नहीं, बल्कि पुरानी रंजिश का नतीजा है. आरोपी ब्रह्मप्रकाश ने करीब एक साल पहले भी स्वाति नाम की महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका उस समय विरोध किया गया था. परिजनों के मुताबिक, आरोपी ने इसी बात की खुन्नस पाल रखी थी और मौका मिलते ही उसने फिर से महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की. जब महिला और उसके परिजनों ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने आपा खो दिया और महिला को बचाने आये लोगों पर आरोपी ने बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया.

आरोपी ने कैसे दिया ट्रिपल मर्डर को अंजाम

बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले लोहे की रॉड से हमला किया और उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए वहां मौजूद लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. जो भी महिला को बचाने के लिए आगे आया, आरोपी ने उनको भी नहीं छोड़ा. इस हमले में विजय, उसकी पत्नी सुनीता और स्वाति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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