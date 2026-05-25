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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनीपत ट्रिपल मर्डर केस: एक साल पहले भी महिला से की थी छेड़छाड़, हत्या कर लिया बदला

सोनीपत ट्रिपल मर्डर केस: एक साल पहले भी महिला से की थी छेड़छाड़, हत्या कर लिया बदला

Sonipat Triple Murder Case: सोनीपत में आरोपी ने महिला के साथ दोबारा छेड़छाड़ की कोशिश की थी. जब परिवार के लोगों ने उसका विरोध किया गया, तो आरोपी ने पहले लोहे की रॉड और फिर चाकू से हमला कर दिया.

By : नितिन आंतिल, सोनीपत | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 25 May 2026 02:51 PM (IST)
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  • पति-पत्नी सहित तीन की मौत, दो गंभीर रूप से घायल.

हरियाणा के सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र में टीडीआई फ्लैट्स में हुए ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. अब इस सनसनीखेज वारदात को लेकर परिजनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. परिजनों का आरोप है कि आरोपी ब्रह्मप्रकाश ने एक साल पहले भी मृतक महिला स्वाति के साथ छेड़छाड़ की थी और उसी रंजिश के चलते इस बार उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

बताया जा रहा है कि जब महिला के साथ दोबारा छेड़छाड़ की कोशिश हुई और उसका विरोध किया गया, तो आरोपी ने पहले लोहे की रॉड और फिर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच में जुटी है.

कुंडली के टीडीआई फ्लैट्स में ट्रिपल मर्डर, सनकी ने तीन लोगों को उतारा मौत के घाट

परिजनों ने किया बड़ा खुलासा

कुंडली के टीडीआई बीपीएल फ्लैट्स में हुई इस ट्रिपल मर्डर की वारदात ने अब नया मोड़ ले लिया है. मृतकों के परिजनों का आरोप है कि यह हत्या अचानक नहीं, बल्कि पुरानी रंजिश का नतीजा है. आरोपी ब्रह्मप्रकाश ने करीब एक साल पहले भी स्वाति नाम की महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका उस समय विरोध किया गया था. परिजनों के मुताबिक, आरोपी ने इसी बात की खुन्नस पाल रखी थी और मौका मिलते ही उसने फिर से महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की. जब महिला और उसके परिजनों ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने आपा खो दिया और महिला को बचाने आये लोगों पर आरोपी ने बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया.

आरोपी ने कैसे दिया ट्रिपल मर्डर को अंजाम

बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले लोहे की रॉड से हमला किया और उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए वहां मौजूद लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. जो भी महिला को बचाने के लिए आगे आया, आरोपी ने उनको भी नहीं छोड़ा. इस हमले में विजय, उसकी पत्नी सुनीता और स्वाति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 25 May 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Sonipat Triple Murder HARYANA
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