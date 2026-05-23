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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया63 साल के सीनियर वकील की संदिग्ध 'हिट-एंड-रन' में मौत, पुलिस को हत्या का शक, जानें पूरा मामला

63 साल के सीनियर वकील की संदिग्ध 'हिट-एंड-रन' में मौत, पुलिस को हत्या का शक, जानें पूरा मामला

Telangana News: 'हिट-एंड-रन' का एक चौंकाने वाला वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस फुटेज में देखा जा सकता है कि SUV थोड़ी दूरी पर घात लगाकर खड़ी थी और फिर उसने वकील को निशाना बनाया

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 May 2026 11:06 PM (IST)
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Hyderabad Lawyer Hit And Run Case: हैदराबाद में पिछले शनिवार सुबह एक भयानक घटना हुई. इसमें मसाब टैंक इलाके में अपने घर के ठीक बाहर एक SUV की चपेट में आने से एक वकील की जान चली गई. 63 साल के वकील ख्वाजा मोइज़ुद्दीन, जो जमीन विवाद के मामलों को संभालने के लिए जाने जाते थे, अपनी Toyota Innova में बैठने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक एक हरे रंग की Mahindra Scorpio ने जान-बूझकर अपनी दिशा बदली और जोरदार टक्कर मार दी. इस जोरदार टक्कर से वकील अपनी कार से करीब 15 से 20 फीट दूर जा गिरे.

हिट एंड रन मामले में चौंकाने वाला वीडियो वायरल

इस 'हिट-एंड-रन' का एक चौंकाने वाला वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस फुटेज में देखा जा सकता है कि SUV थोड़ी दूरी पर घात लगाकर खड़ी थी और फिर उसने वकील को निशाना बनाया, ताकि यह घटना एक सामान्य 'हिट-एंड-रन' लगे. घटना की जानकारी मिलते ही नामपल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अपनी विस्तृत जांच शुरू कर दी.

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दुर्घटना नहीं, सोची-समझी हत्या के आरोप

जैसे-जैसे ये आरोप सामने आ रहे हैं कि यह घटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची-समझी हत्या थी, दिवंगत वकील के परिवार और सहकर्मियों ने खुलासा किया कि उन्हें पहले भी जान से मारने की गंभीर धमकियां मिली थीं. इसकी वजह यह थी कि वे वक्फ ज़मीनों के अवैध इस्तेमाल से जुड़े कई मुकदमों में शामिल थे.

पीड़ित वकील के बेटे ने क्या जानकारी दी? 

यह ध्यान देने वाली बात है कि पीड़ित के बेटे मोहम्मद फरहान खुद भी एक वकील हैं. उनका दावा है कि उनके पिता वक्फ ज़मीनों से जुड़े कई विवादों में शामिल थे, जिसके चलते उन्हें पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं. पुलिस ने 'हिट-एंड-रन' का मामला दर्ज कर लिया है और चार विशेष जांच टीमें गठित की हैं. इन टीमों को घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन और इस अपराध को अंजाम देने वाले लोगों का पता लगाने का काम सौंपा गया है.

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Published at : 23 May 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
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