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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा'सर, मेरे पापा आपकी बात नहीं मान रहे...' PM मोदी हुई BJP नेता सतीश पूनिया की शिकायत! बेटे का पोस्ट वायरल

'सर, मेरे पापा आपकी बात नहीं मान रहे...' PM मोदी हुई BJP नेता सतीश पूनिया की शिकायत! बेटे का पोस्ट वायरल

Satish Poonia News: भीषण गर्मी को लेकर पीएम मोदी की सलाह पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया के बेटे महीप पूनिया ने मजाक में उनकी शिकायत कर दी. सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 30 May 2026 07:48 AM (IST)
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देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सलाह को लेकर राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया और उनके बेटे महीप पूनिया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. दरअसल, महीप पूनिया ने प्रधानमंत्री मोदी की एक पोस्ट को री-ट्वीट करते हुए मजाकिया अंदाज में अपने ही पिता की शिकायत कर दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई को अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर देशवासियों से गर्मी और लू से बचाव की अपील की थी. उन्होंने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, खुद को हाइड्रेटेड रखने और खासतौर पर दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी थी. पीएम ने बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों का भी विशेष ध्यान रखने की बात कही थी.

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बेटे ने पिता को लेकर कर दी शिकायत

प्रधानमंत्री की इसी पोस्ट को शेयर करते हुए डॉ. सतीश पूनिया के बेटे महीप पूनिया ने लिखा, “सर, मेरे पिता आपकी बात नहीं मान रहे और हरियाणा संगठन की बैठक ले रहे हैं... आप कहिए एक बार.”

सर मेरे पिता आपकी बात नहीं मान रहे और हरियाणा संगठन की बैठक ले रहे है… आप कहिए एक बार.. 😊@narendramodi @PMOIndia https://t.co/Ed6gOEdzdG pic.twitter.com/6Pw2rtSw4E

— Maheep Poonia (@Maheep_Poonia) May 27, 2026

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महीप का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इसे पिता-पुत्र के बीच हल्के-फुल्के मजाक और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन के रूप में देखा. कई यूजर्स ने इस पोस्ट पर मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दीं.

कौन हैं डॉ. सतीश पूनिया?

डॉ. सतीश पूनिया राजस्थान बीजेपी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं. छात्र राजनीति से सक्रिय रहे पूनिया लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी संगठन से जुड़े हुए हैं. उन्होंने साल 2000 में सादुलपुर विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

बाद में 2018 में आमेर विधानसभा सीट से जीत हासिल कर वे राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बने. वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली, लेकिन फिलहाल वे हरियाणा बीजेपी के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

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इंजीनियर और एमबीए हैं महीप पूनिया

अपने पिता की शिकायत करने वाले महीप पूनिया पढ़ाई-लिखाई के मामले में भी काफी आगे हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से फाइनेंस में एमबीए किया है. उनके इस मजाकिया पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा होने लगी.

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Published at : 30 May 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
Satish Poonia NARENDRA MODI HARYANA NEWS Mahip Poonia
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