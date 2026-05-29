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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: गुरुग्राम में SIR की प्रक्रिया शुरू, 14 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट

Gurugram News: गुरुग्राम में SIR की प्रक्रिया शुरू, 14 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट

Gurugram SIR News:गुरुग्राम में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम अगले महीने से शुरू होने वाला है. 1 जुलाई 2026 को 18 साल पूरे करने वाले सभी युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे.

By : राजेश यादव | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 29 May 2026 10:58 PM (IST)
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गुरुग्राम जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम शुरू कर दिया है. इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अपडेटेड बनाना है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान अधिकार से वंचित न रहे. 

5 जून से शुरू होगा घर-घर सत्यापन

कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है. 1 जुलाई 2026 को पात्रता तिथि रखी गई है, जिसके अनुसार इस तिथि तक 18 वर्ष पूरे करने वाले सभी युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे. पहला चरण 5 जून से 14 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें BLO, ERO और अन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके बाद ब्लॉक लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे. नए फोटोग्राफ अपडेट किए जाएंगे और फॉर्म पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे. यदि कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो BLO कम से कम तीन बार प्रयास करेंगे.

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14 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी. यह लिस्ट जिला प्रशासन की वेबसाइट, CEO हरियाणा की वेबसाइट और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध होगी. मतदाता 21 जुलाई से 18 सितंबर 2026 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा। सभी सुविधाएं ऑनलाइन (voters.eci.gov.in) और ऑफलाइन उपलब्ध रहेंगी. जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का भी फैसला लिया है.

गुरुग्राम की चारों विधानसभाओं में 251 नए बूथ जोड़कर कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1755 करने का प्रस्ताव है, ताकि किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता न हों. डीसी उत्तम सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अपनी मतदाता सूची जांच लें और जरूरी सुधार कराएं.

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Published at : 29 May 2026 10:52 PM (IST)
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