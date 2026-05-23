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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: नशीला पदार्थ पिलाकर बनाई आपत्तिजनक वीडियो, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर तीसरी मंजिल से कूदी डॉक्टर

Panipat News: नशीला पदार्थ पिलाकर बनाई आपत्तिजनक वीडियो, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर तीसरी मंजिल से कूदी डॉक्टर

Panipat News In Hindi: पानीपत में बॉयफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक MBBS लेडी डॉक्टर ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. आरोपी ने नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाया था.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 23 May 2026 10:20 PM (IST)
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हरियाणा के पानीपत में ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना का एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है. यहाँ एक लेडी MBBS डॉक्टर ने अपने बॉयफ्रेंड की धमकियों और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपने मकान की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. इस जानलेवा कदम के कारण डॉक्टर के पूरे शरीर में गंभीर फ्रैक्चर हो गए हैं.

कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद, वर्तमान में वह पूरी तरह से चलने-फिरने में असमर्थ होकर बेड पर है. पीड़िता के भाई और चाचा की शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी (SP) ने जांच डीएसपी (DSP) को सौंप दी है.

10वीं कक्षा में हुई थी दोस्ती

पुलिस को दी गई शिकायत और डीएसपी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता और आरोपी मोहित (निवासी जींद) की पहचान साल 2015 में हुई थी. तब दोनों जींद के ही एक पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ते थे. आरोपी मोहित ने खुद को बहुत अमीर और अच्छे घराने का बताकर पीड़िता को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था और शादी का प्रस्ताव रखा था.

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तेलंगाना जाकर पिलाया नशीला पदार्थ

साल 2019 में जब पीड़िता अपनी मेडिकल (MBBS) की पढ़ाई के लिए तेलंगाना चली गई, तो आरोपी मोहित उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया. आरोप है कि वहां उसने दोस्ती के बहाने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो व तस्वीरें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीं. जब पीड़िता को मोहित की असलियत पता चली, तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था.

पैसों और शादी का बना रहा था दबाव

मॉडल टाऊन थाना एसएचओ (SHO) ने बताया कि आरोपी मोहित इसी अश्लील वीडियो के दम पर लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था. वह लड़की पर शादी करने के साथ-साथ पैसे देने का भी भारी दबाव बना रहा था. इसी मानसिक प्रताड़ना और रोज-रोज की धमकियों से हारकर पीड़िता ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया.

एसएचओ ने पुष्टि की है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने अपनी आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Published at : 23 May 2026 10:20 PM (IST)
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