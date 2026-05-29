सोनीपत: पैसों की लालच ने दोस्तों को बना दिया हत्यारा, बुजुर्ग महिला की क्रूर हत्या की

सोनीपत के गांव जटवाड़ा में 24 मई की शाम हुई 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला संतोष की जघन्य हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जो महिला के ही पड़ोस में रहते थे.

लूट के इरादे से की गई क्रूर हत्या

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी अंकित और विक्रांत पैसों की लालच में महिला को मारने की योजना बना चुके थे. इसके लिए दोनों ने कई दिनों तक महिला की रेकी की थी. 24 मई की शाम जब संतोष सैर करके घर लौटीं, तो दोनों आरोपी उनके घर में घुस गए. उन्होंने पहले महिला का गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शव को चादर में लपेटकर बाथरूम में छिपा दिया. आरोपी महिला के सोने के जेवरात (चैन, कड़ा, अंगूठी और बाली) लेकर फरार हो गए.

Nuh News: नूंह में बकरीद की नमाज के बाद खूनी संघर्ष, दो गांवों में भिड़े गुट, 12 लोग घायल

वकील बनने वाला युवक भी बना हत्यारा

गिरफ्तार दोनों आरोपी गांव जटवाड़ा के ही रहने वाले हैं. विक्रांत एक निजी कॉलेज से वकालत की पढ़ाई कर रहा था, जबकि अंकित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था. दोनों घनिष्ठ दोस्त थे. गलत जगह पैसे लगाने के बाद दोनों अमीर बनने के चक्कर में इस जघन्य वारदात को अंजाम देने पर उतर आए.

क्राइम ब्रांच-1 की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को पकड़ा है. पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. डीसीपी कुशलपाल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी अच्छे परिवार से हैं, लेकिन लालच ने उन्हें अपराधी बना दिया. पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि आगे की जांच की जा सके.

अर्चना गुप्ता कौन हैं? चार दशक बाद BJP ने महिला को बनाया हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष