हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाकॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची महिला टीचर सस्पेंड, विवाद बढ़ा

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची महिला टीचर सस्पेंड, विवाद बढ़ा

Haryana News: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची हरियाणा के रोहतक के सरकारी स्कूल की गेस्ट टीचर सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन कारण अभी तक नहीं बताया गया है

By : नितिन आंतिल, सोनीपत | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 13 Jun 2026 09:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकार ने निलंबन का कारण नहीं बताया, राजनीतिक ऑफर हुए खारिज.

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची हरियाणा के रोहतक के सरकारी स्कूल की गेस्ट टीचर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है. सस्पेंड की गई टीचर सुलेखा दलाल ने कहा कि कांस्टेबल भर्ती में उनका बेटा फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाया और वो डिप्रेशन में है. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा. उन्होंने कहा किि मां का फर्ज निभाने के लिए ही वह प्रोटेस्ट में शामिल हुई थीं. सरकार द्वारा सस्पेंड किया गया है, लेकिन कारण अभी तक नहीं बताया है.

सुलेखा का दावा है कि उन्हें सस्पेंड किए जाने के बाद से कई राजनीतिक पार्टियों से ऑफर आ रहे हैं.  उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से लेकर कर्मचारी संगठनों के नेताओं तक के फोन आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी पार्टी से जुड़ने से मना कर दिया है. 

कॉकरोच से लेकर इश्क करो पार्टी तक... देश में अजीबोगरीब नाम की कितनी पार्टियां? जानें डिटेल्स

हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली

सुलेखा दलाल रोहतक की रेनकपुरा कॉलोनी के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में प्राइमरी गेस्ट टीचर के पद पर तैनात हैं. वह 6 जून को दिल्ली में आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हुई थीं. इसके बाद 10 जून को डीईईओ द्वारा एक लेटर जारी कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. सुलेखा का कहना है कि लेटर के जरिए सस्पेंशन की जानकारी तो दे दी गई, लेकिन सस्पेंड करने की वजह बताने से अधिकारियों ने इंकार कर दिया. सुलेखा के अनुसार, उनके बेटे ने कांस्टेबल भर्ती में 100 में से 75 नंबर हासिल किए थे, लेकिन भर्ती न होने के बाद से वह परेशान है. उसी के हक के लिए वह प्रोटेस्ट में गई थीं.

नेताओं के आ रहे फोन

सस्पेंशन के बाद, सुलेखा का दावा है कि विपक्षी दलों से लेकर कर्मचारी संगठनों के नेताओं तक के फोन उनके पास आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने किसी भी पार्टी या राजनीति में जाने से साफ मना किया है. सुलेखा ने कहा कि सस्पेंड किए जाने के बाद भी लोगों ने उनकी हिम्मत बढ़ाई है और वह बेटे के हक के लिए खड़ी हैं.

बार-बार भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी से उनके बच्चों का ही नहीं, बल्कि देश के युवाओं का भविष्य भी खतरे में है और उन्हें के भविष्य भविष्य को देखते हुए वह प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गई थी. उन्हें खुद नहीं पता था कि वह आज कहां पर खड़ी है एक समय वह अकेली पहुंचे थे लेकिन आज उनके पीछे हिम्मत देने के लिए जनता जुटी हुई है उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत लगातार बढ़ रही है और अब वह लड़ाई लगातार जारी रहेंगी.

कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके की चेतावनी, 'शिक्षा मंत्री ने 13 जून तक इस्तीफा नहीं दिया तो...'

 

और पढ़ें

About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
CJP HARYANA NEWS Cockroach Janta Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची महिला टीचर सस्पेंड, विवाद बढ़ा
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची महिला टीचर सस्पेंड, विवाद बढ़ा
हरियाणा
Panipat News: पानीपत में दरिंदगी, 12 साल की मासूम से फूफा ने किया रेप, नशीली गोलियां खिलाकर की हैवानियत
पानीपत में दरिंदगी, 12 साल की मासूम से फूफा ने किया रेप, नशीली गोलियां खिलाकर की हैवानियत
हरियाणा
उषा प्रियदर्शी बनीं हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष, दो दिन पहले रेणु भाटिया ने दिया था इस्तीफा
उषा प्रियदर्शी बनीं हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष, दो दिन पहले रेणु भाटिया ने दिया था इस्तीफा
हरियाणा
Gurugram News: DNA रिपोर्ट ने खोली IVF घोटाले की परतें! अपने असली बच्चों की तलाश में भटक रहा दंपति
गुरुग्राम: DNA रिपोर्ट ने खोली IVF घोटाले की परतें! अपने असली बच्चों की तलाश में भटक रहा दंपति
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: सलमान खान फिर संभालेंगे कमान, सामने आई कंटेस्टेंट्स की पहली जानकारी
Raakh Review: अली फज़ल की दमदार वापसी, 2026 का सबसे बेहतरीन क्राइम शो?
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने दिखाया Cama Hospital में Nurses का जज्बा
TMC Crisis | Mamata | Mahadangal: अभिषेक बनर्जी का 'भतीजा प्रेम' ममता पर पड़ा भारी!
Chaar Ki Chaal: योगी का 'राम बाण'! | UP Election 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं', एस जयशंकर ने ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की मौत पर मार्को रुबियो को सुनाया
'कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई उचित नहीं', एस जयशंकर ने ओमान की खाड़ी में तीन भारतीयों की मौत पर मार्को रुबियो को सुनाया
महाराष्ट्र
टीएमसी में चल रही टूट के बीच आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- 'डरपोक नेता पार्टी...'
टीएमसी में चल रही टूट के बीच आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा- 'डरपोक नेता पार्टी...'
इंडिया
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: 'भारत भाग्य विधाता' की ठंडी रही ओपनिंग, कंगना की 'इमरजेंसी'-'तेजस' को भी नहीं पाई मात, जानें- कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' की ठंडी रही ओपनिंग, कंगना की 'इमरजेंसी'-'तेजस' को भी नहीं पाई मात
क्रिकेट
IND vs AFG: क्या विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI में खेलेंगे? यहां जानें
क्या विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI में खेलेंगे? यहां जानें
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की इस सीट के बदले BJP को 10 सीट देगी सुभासपा, ओपी राजभर के बेटे ने किया बड़ा ऐलान
यूपी की इस सीट के बदले BJP को 10 सीट देगी सुभासपा, ओपी राजभर के बेटे ने किया बड़ा ऐलान
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget