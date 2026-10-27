बैलन डी’ओर जीतने पर विराट कोहली ने हैरी केन को दी बधाई, कहा- 'तुम इस अवार्ड के हकदार...'

इंग्लैंड के फुटबॉल हैरी केन ने बैलन डी’ओर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है. 25 साल बाद किसी इंग्लैंड के खिलाड़ी ने ये अवार्ड जीता है. ये समारोह लंदन के पैलेडियम में मंगलवार को आयोजित हुआ. फ्रांस के स्टार काइलियन एम्बाप्पे स्पेन के लामिन यामाल भी अवार्ड की रेस में शामिल थे, जो क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. विराट कोहली ने केन को अवार्ड जीतने पर बधाई देते हुए एक पोस्ट किया.

विराट कोहली और हैरी केन अपने अपने खेल के दिग्गज हैं, जो अच्छे दोस्त भी हैं. दोनों कई बार मुलाकात कर चुके हैं. केन ने बैलन डी’ओर अवार्ड जीतने के बाद विराट कोहली ने उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि आप इस अवार्ड के पूरी तरह हकदार थे. कोहली ने केन के धैर्य और ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा कि भगवान् आप पर कृपा बनाए रखे.

विराट कोहली ने दी केन को बधाई

विराट कोहली ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हैरी मेरे दोस्त, तुम इस अवॉर्ड के पूरी तरह हकदार हो. इतने सालों तक टॉप लेवल पर फुटबॉल खेलते हुए तुमने जिस तरह का धैर्य, कड़ी मेहनत और ईमानदारी दिखाई है, वह काबिले तारीफ है. तुम्हारे लिए बहुत खुशी है. भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे. उन्हें तुम पर जरूर बहुत गर्व होगा, और तुम्हें भी अपने इस सफर पर गर्व होगा. मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं. बधाई हो."

Harry my friend, you deserve every bit of this award for your resilience, hard work and honesty with which you’ve carried yourself through all these years playing football at the top. Really happy for you. God bless you and your family. They must all be very proud of you as you would be of your own journey. My best wishes always. Congratulations 👏❤️ @HKane — Virat Kohli (@imVkohli) October 27, 2026

हैरी केन ने क्लब और देश के लिए पिछले सीजन में खेले 65 मैचों में 73 गोल दागे. बायर्न म्यूनिख को खिताब दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. बैलन डी’ओर के साथ हैरी केन ने 'स्ट्राइकर ऑफ द ईयर' अवार्ड भी जीता.

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