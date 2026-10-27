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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलबैलन डी’ओर जीतने पर विराट कोहली ने हैरी केन को दी बधाई, कहा- 'तुम इस अवार्ड के हकदार...'

बैलन डी’ओर जीतने पर विराट कोहली ने हैरी केन को दी बधाई, कहा- 'तुम इस अवार्ड के हकदार...'

इंग्लैंड के फुटबॉलर हैरी केन ने बैलन डी’ओर 2026 जीत लिया है. वह इस अवार्ड को जीतने वाले इंग्लैंड के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. विराट कोहली ने एक खास मैसेज देकर उन्हें बधाई दी.

Written By : शिवम |  Updated at : 27 Oct 2026 12:47 PM (IST)
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इंग्लैंड के फुटबॉल हैरी केन ने बैलन डी’ओर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है. 25 साल बाद किसी इंग्लैंड के खिलाड़ी ने ये अवार्ड जीता है. ये समारोह लंदन के पैलेडियम में मंगलवार को आयोजित हुआ. फ्रांस के स्टार काइलियन एम्बाप्पे स्पेन के लामिन यामाल भी अवार्ड की रेस में शामिल थे, जो क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. विराट कोहली ने केन को अवार्ड जीतने पर बधाई देते हुए एक पोस्ट किया.

विराट कोहली और हैरी केन अपने अपने खेल के दिग्गज हैं, जो अच्छे दोस्त भी हैं. दोनों कई बार मुलाकात कर चुके हैं. केन ने बैलन डी’ओर अवार्ड जीतने के बाद विराट कोहली ने उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि आप इस अवार्ड के पूरी तरह हकदार थे. कोहली ने केन के धैर्य और ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा कि भगवान् आप पर कृपा बनाए रखे.

विराट कोहली ने दी केन को बधाई

विराट कोहली ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हैरी मेरे दोस्त, तुम इस अवॉर्ड के पूरी तरह हकदार हो. इतने सालों तक टॉप लेवल पर फुटबॉल खेलते हुए तुमने जिस तरह का धैर्य, कड़ी मेहनत और ईमानदारी दिखाई है, वह काबिले तारीफ है. तुम्हारे लिए बहुत खुशी है. भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे. उन्हें तुम पर जरूर बहुत गर्व होगा, और तुम्हें भी अपने इस सफर पर गर्व होगा. मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं. बधाई हो."

हैरी केन ने क्लब और देश के लिए पिछले सीजन में खेले 65 मैचों में 73 गोल दागे. बायर्न म्यूनिख को खिताब दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. बैलन डी’ओर के साथ हैरी केन ने 'स्ट्राइकर ऑफ द ईयर' अवार्ड भी जीता.

यह भी पढ़ें- आकिब नबी ने बरपाया कहर, पहला टेस्ट जीतने की दहलीज पर टीम इंडिया, न्यूजीलैंड ढेर

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Oct 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Harry Kane Ballon D'Or VIRAT KOHLI
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