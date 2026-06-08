कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, दिल्ली के बाद इस शहर में 11 जून को प्रदर्शन
Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली के बाद दूसरे प्रदर्शन का ऐलान किया है. उन्होंने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है.
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि 11 जून को पुणे में प्रदर्शन होगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी. दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यह दूसरा प्रदर्शन होने जा रहा है.
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी की तरफ से इस आंदोलन की जानकारी दी गई है. सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र की शिक्षा राजधानी पुणे में कॉकरोच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे. गुरुवार (11 जून) को शाम 4 बजे पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में इस प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा.
जंतर मंतर पर किया पार्टी ने पहला प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना के बाद पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर शनिवार (6 जून) को जंतर मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में छात्र और लोग शामिल हुए. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत पहुंचे थे. पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कई लोग कॉकरोच के मुखौटे पहने नजर आए और उनके हाथों में फूल थे. स्कूली छात्र भी अपने माता-पिता के साथ प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे.