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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाकरनाल में दोस्त से मिलने आए युवक की चाकू मारकर हत्या, 5 युवकों पर आरोप

करनाल में दोस्त से मिलने आए युवक की चाकू मारकर हत्या, 5 युवकों पर आरोप

हरियाणा के करनाल में लाडवा निवासी अमन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने 4-5 युवकों पर आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 24 Oct 2026 09:04 AM (IST)
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हरियाणा के करनाल की न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में लाडवा निवासी अमन नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि इस घटना में 5 युवक शामिल थे. अमन अपने एक दोस्त से मिलने और एक लड़के की तबीयत के बारे में जानकारी लेने के लिए करनाल आया था. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, अमन हरियाणा के लाडवा का रहने वाला था. वह करनाल की न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में अपने एक दोस्त से मिलने आया था. इसके साथ ही उसे एक लड़के की तबीयत के बारे में भी जानकारी लेनी थी. इसी दौरान उसके साथ मारपीट की घटना हुई. आरोप है कि चार से पांच युवकों के समूह ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार दिया.

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चश्मदीद ने बताई घटना की बात

घटना के एक चश्मदीद ने बताया कि बाद में आए 5 युवकों ने ही अमन की पिटाई की थी. चश्मदीद के मुताबिक, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि युवक अमन को चाकू मार देंगे. चश्मदीद ने बताया, “बाद में आए 5 लड़कों ने ही उसकी पिटाई की थी. हमें नहीं पता था कि वे उसे चाकू मार देंगे.”

परिजनों ने की सख्त सजा की मांग

अमन की मौत के बाद उसके परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. मृतक के परिजन ने कहा, “इस घटना में 4 से 5 लोग शामिल थे. मैं चाहता हूं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.”

करनाल में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मामले में चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सके.

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करनाल के पुलिस जांच अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया, “न्यू बाराचंदी कॉलोनी की बकरा बस्ती में अमन अपने एक दोस्त का पता लेने आया था. जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे चाकू लग गए. फिलहाल, इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि किसने क्या किया और वारदात को अंजाम देने वाले कौन थे. मृतक अमन लाडवा का रहने वाला था. वह रमन के साथ आया था. रमन भी लाडवा का रहने वाला है. रमन का एक रिश्तेदार यहां भर्ती है, उसी से मिलने वे आए थे."

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Oct 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Karnal News HARYANA NEWS
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