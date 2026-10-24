करनाल में दोस्त से मिलने आए युवक की चाकू मारकर हत्या, 5 युवकों पर आरोप

हरियाणा के करनाल की न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में लाडवा निवासी अमन नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि इस घटना में 5 युवक शामिल थे. अमन अपने एक दोस्त से मिलने और एक लड़के की तबीयत के बारे में जानकारी लेने के लिए करनाल आया था. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, अमन हरियाणा के लाडवा का रहने वाला था. वह करनाल की न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में अपने एक दोस्त से मिलने आया था. इसके साथ ही उसे एक लड़के की तबीयत के बारे में भी जानकारी लेनी थी. इसी दौरान उसके साथ मारपीट की घटना हुई. आरोप है कि चार से पांच युवकों के समूह ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार दिया.

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चश्मदीद ने बताई घटना की बात

घटना के एक चश्मदीद ने बताया कि बाद में आए 5 युवकों ने ही अमन की पिटाई की थी. चश्मदीद के मुताबिक, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि युवक अमन को चाकू मार देंगे. चश्मदीद ने बताया, “बाद में आए 5 लड़कों ने ही उसकी पिटाई की थी. हमें नहीं पता था कि वे उसे चाकू मार देंगे.”

Karnal, Haryana: A young man named Aman, a resident of Ladwa, was allegedly stabbed to death by a group of four to five youths in New Bahadur Chand Colony, Karnal. Aman had visited the city to meet a friend and enquire about a boy’s health.Following the incident, police launched an investigation and began questioning eyewitnesses. The motive behind the murder remains unclear, and further details are awaited Relative of the deceased says, "...There were four or five people involved...I want the accused to be punished severely..." — IANS (@ians_india) October 23, 2026

परिजनों ने की सख्त सजा की मांग

अमन की मौत के बाद उसके परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. मृतक के परिजन ने कहा, “इस घटना में 4 से 5 लोग शामिल थे. मैं चाहता हूं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.”

करनाल में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मामले में चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सके.

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करनाल के पुलिस जांच अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया, “न्यू बाराचंदी कॉलोनी की बकरा बस्ती में अमन अपने एक दोस्त का पता लेने आया था. जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे चाकू लग गए. फिलहाल, इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि किसने क्या किया और वारदात को अंजाम देने वाले कौन थे. मृतक अमन लाडवा का रहने वाला था. वह रमन के साथ आया था. रमन भी लाडवा का रहने वाला है. रमन का एक रिश्तेदार यहां भर्ती है, उसी से मिलने वे आए थे."