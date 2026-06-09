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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAgra News: आगरा दीवानी परिसर में कॉकरोच बनकर पहुंचा निलंबित फायरमैन जितेंद्र, न्याय की लगाई गुहार

Agra News: आगरा दीवानी परिसर में कॉकरोच बनकर पहुंचा निलंबित फायरमैन जितेंद्र, न्याय की लगाई गुहार

Agra News In Hindi: आगरा के दीवानी परिसर में फायरमैन जितेंद्र राठौर ने कॉकरोच का रूप धारण कर न्याय की गुहार लगाई. कॉकरोच बनकर किए गए इस प्रदर्शन को लेकर अब चर्चाएं भी खूब हो रही है.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Jun 2026 11:38 AM (IST)
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आगरा के दीवानी परिसर में उस समय अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब फायरमैन जितेंद्र राठौर ने कॉकरोच का रूप धारण कर न्याय की गुहार लगाई. कॉकरोच बनकर किए गए इस प्रदर्शन ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अब फायरमैन के इस अनोखे प्रदर्शन को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं.

जितेंद्र राठौर का कहना है कि उन्हें पिछले दो वर्षों से एक रेप प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, जबकि वह स्वयं को निर्दोष बताते हैं. उनका कहना है कि यदि वह दोषी हैं तो उन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन यदि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हैं तो उन्हें झूठे मुकदमे से राहत मिलनी चाहिए. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि कॉकरोच बनना उनकी मजबूरी है और वह व्यवस्था के सामने अपनी पीड़ा को इसी प्रतीकात्मक तरीके से व्यक्त कर रहे हैं.

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जितेंद्र राठौर के खिलाफ दर्ज है रेप का केस

जितेंद्र राठौर के अनुसार, उन्होंने 12 फरवरी 2024 को थाना हरीपर्वत में कथित नकल माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. उनका आरोप है कि इसके बाद 9 जुलाई 2024 को उनके खिलाफ एक रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया. राठौर का दावा है कि जिस तारीख की घटना बताई जा रही है, उस समय उनकी तैनाती जनपद महराजगंज में थी और वह सरकारी ड्यूटी पर मौजूद थे.

जितेंद्र राठौर ने खुद को बताया निर्दोष

उनका कहना है कि मुकदमे में यह आरोप लगाया गया कि दयालबाग क्षेत्र में रात के समय घटना हुई, जबकि वह उस समय आगरा में ही नहीं थे. उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. फायरमैन जितेंद्र राठौर का कहना है कि आईजीआरएस जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं, इसके बावजूद उन्हें आरोपी बनाए रखा गया और 15 फरवरी 2026 को निलंबित भी कर दिया गया. 

फायरमैन ने कॉकरोच बनकर लगाई न्याय की गुहार

उन्होंने बताया कि वह मुख्य नेट (गणित) परीक्षा में देशभर में 132वीं रैंक प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मुकदमे के कारण उन्हें कही नौकरी नहीं मिल रही है. रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं. दीवानी परिसर में पेशी के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आज गवाही की तारीख होने के बावजूद संबंधित पक्ष अदालत में उपस्थित नहीं हुआ. कॉकरोच बनकर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच, सुनवाई में तेजी और अपने मामले में निष्पक्ष निर्णय की मांग उठाई.

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 09 Jun 2026 11:38 AM (IST)
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