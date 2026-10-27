अमृतसर: AAP सरपंच के बेटे को गोलियों से भूना, मौके पर मौत, हत्या से सनसनी

पंजाब में एक और हत्या से सनसनी का माहौल बन गया है. अमृतसर जिले के चीते कलां गांव में एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक का नाम तीरथ सिंह बताया जा रहा है जो आम आदमी पार्टी (AAP) की सरपंच का बेटा था.

अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवलजीत सिंह चहल ने जानकारी दी है कि बीते सोमवार (26 अक्टूबर)को शाम के समय में चीटीविंड के अंतर्गत गांव चीते कलां में एक व्यक्ति तीरथ सिंह अपने मित्र रणजीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह के साथ मत्था टेकने आए थे. उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. यहां पर 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है. तीरथ सिंह को गोली लगी. हमले में उनके मित्र रंजीर सिंह भी घायल हो गए. उनकी जांघ पर गोली लगी है. उनकी कंडीशन अभी ठीक है.

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#WATCH | Amritsar, Punjab: Kanwalpreet Singh Chahal, SSP Amritsar, says, "This evening, a shooting incident occurred in a village called Cheeta. An individual named Tirath and a friend of his had arrived to offer prayers when they were attacked by a group of men who opened fire. Seven to eight rounds were discharged; Tirath Singh was struck by a bullet and was pronounced dead upon being taken to the hospital. His friend, Ranjeet Singh, also sustained injuries. The individuals who carried out the attack have been identified, and the police are registering an FIR naming specific individuals. These include Gurjit Singh, Gurjant Singh, Harkir Singh (alias Haki), a man known as 'Gora', and the village Nambardar. There was a long-standing personal enmity that led to today’s attack, resulting in the death of Tirath Singh. Tirath Singh’s brother, Karel Singh, is a member of the Block Samiti, and his mother is the village Sarpanch. They are associated with the Aam Aadmi Party..." — ANI (@ANI) October 26, 2026

तीरथ सिंह की मां गांव की सरपंच

तीरथ सिंह को इलाज के लिए जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारी ने कहा, "अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि पुरानी रंजिश के कारण ये हमला किया गया है. तीरथ सिंह के भाई ब्लॉक समिति सदस्य हैं और उनकी मां गांव की सरपंच हैं. वे आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं."

पुलिस को जांच में अब तक जो कुछ पता चला है, उसके हिसाब से उनकी किसी से निजी दुश्मनी थी. ये कोई गैंगवार की घटना नहीं थी. पुलिस ने छापेमारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं. जल्द ही लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा.

अमृतसर, पंजाब: मृतक तीरथ सिंह के परिजन ने बताया कि रोजाना की तरह गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष माथा टेकने के लिए गए। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे 3 से 4 हमलावरों ने उसे घेरकर गोलियां मार दी..." https://t.co/nf4pznVeq6 — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 27, 2026

तीरथ सिंह के परिजन ने क्या बताया?

मृतक तीरथ सिंह के परिजन ने बताया कि वह रोजाना की तरह गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने मत्था टेकने के लिए गए थे. रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे 3 से 4 हमलावरों ने उन्हें घेरकर गोलियां मार दी.

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