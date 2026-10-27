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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअमृतसर: AAP सरपंच के बेटे को गोलियों से भूना, मौके पर मौत, हत्या से सनसनी

अमृतसर: AAP सरपंच के बेटे को गोलियों से भूना, मौके पर मौत, हत्या से सनसनी

अमृतसर के चाटी पुलिस स्टेशन के तहत चीते कलां गांव में तीरथ सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. तीरथ सिंह गांव के गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे थे. पुलिस ने केस दर्ज किया है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 12:41 PM (IST)
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पंजाब में एक और हत्या से सनसनी का माहौल बन गया है. अमृतसर जिले के चीते कलां गांव में एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक का नाम तीरथ सिंह बताया जा रहा है जो आम आदमी पार्टी (AAP) की सरपंच का बेटा था.

अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवलजीत सिंह चहल ने जानकारी दी है कि बीते सोमवार (26 अक्टूबर)को शाम के समय में चीटीविंड के अंतर्गत गांव चीते कलां में एक व्यक्ति तीरथ सिंह अपने मित्र रणजीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह के साथ मत्था टेकने आए थे. उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. यहां पर 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है. तीरथ सिंह को गोली लगी. हमले में उनके मित्र रंजीर सिंह भी घायल हो गए. उनकी जांघ पर गोली लगी है. उनकी कंडीशन अभी ठीक है.

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तीरथ सिंह की मां गांव की सरपंच

तीरथ सिंह को इलाज के लिए जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारी ने कहा, "अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि पुरानी रंजिश के कारण ये हमला किया गया है. तीरथ सिंह के भाई ब्लॉक समिति सदस्य हैं और उनकी मां गांव की सरपंच हैं. वे आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं."

पुलिस को जांच में अब तक जो कुछ पता चला है, उसके हिसाब से उनकी किसी से निजी दुश्मनी थी. ये कोई गैंगवार की घटना नहीं थी. पुलिस ने छापेमारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं. जल्द ही लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा.

तीरथ सिंह के परिजन ने क्या बताया?

मृतक तीरथ सिंह के परिजन ने बताया कि वह रोजाना की तरह गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने मत्था टेकने के लिए गए थे. रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे 3 से 4 हमलावरों ने उन्हें घेरकर गोलियां मार दी.

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Published at : 27 Oct 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Punjab Police Amritsar News PUNJAB NEWS
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