पानीपत: समालखा में मिठाई की दुकान पर फायरिंग कर मांगी रंगदारी, 3 आरोपी गिरफ्तार

पानीपत पुलिस ने समालखा की गुड़ मंडी में मिठाई की दुकान पर फायरिंग व रंगदारी मांगने की वारदात का सोमवार (12 जनवरी) को पर्दाफाश किया. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को अवैध हथियारों सहित काबू करने में कामयाबी हासिल की है. आरोपियों की पहचान बिहौली निवासी निखिल उर्फ लाखन, डाहर निवासी प्रिंस व नारायणा निवासी वंश के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 देसी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

मामले पर एएसपी ने दी यह जानकारी

एएसपी हर्षित गोयल आईपीएस ने मंगलवार (13 जनवरी) को जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर विजय व उनकी टीम को आरोपियों की पहचान व धरपकड़ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

सीआईए की टीम ने वारदात स्थल के आसपास विभिन्न स्थानों पर लगे 50 से ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज को खंगालने के साथ ही अपने सभी सोर्स एक्टिव कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी थी.

पुलिस को मिली गुप्त सूचना

इसी बीच सीआईए-3 टीम को सोमवार (12 जनवरी) की शाम को बुड़शाम नहर पूल के पास आरोपियों के खड़े होने की गुप्त सूचना मिली. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ काबू करने में कामयाबी हासिल की.

तीनों आरोपियों ने पूछताछ में उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकारा. आरोपियों की पहचान बिहौली गांव निवासी निखिल उर्फ लाखन, डाहर गांव निवासी प्रिंस व नारायणा गांव निवासी वंश के रूप में हुई है.

दबदबा बनाने के लिए वारदात को अंजाम दिया

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों से खुलासा हुआ आरोपी निखिल की डाहर गांव निवासी सुनील उर्फ शीलू के साथ काफी समय से दोस्ती है. आरोपी निखिल ने पूछताछ में पुलिस को बताया उसने अपना व सुनील उर्फ शीलू का दबदबा बनाने के लिए साथी आरोपी प्रिंस व वंश के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम दिया था.

आरोपी निखिल ने साथी आरोपी प्रिंस व वंश को 50-50 हजार रुपए देने का प्रलोभन देकर वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया. तीनों आरोपियों ने मिलकर 6 जनवरी की देर शाम हथियारों से लैस होकर समालखा गुड़ मंडी में मिठाई की दुकान पर फायरिंग व रंगदारी मांगने की वारदात को अंजाम दिया.

निखिल का पहले भी रहा है आपराधिक रिकार्ड

एएसपी हर्षित गोयल आईपीएस ने बताया कि आरोपी निखिल का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है. आरोपी के खिलाफ मारपीट, लड़ाई झगड़ा व जबरन वसूली के चार मामलें दर्ज हैं. इनमें 3 मामलों में आरोपी पीओ घोषित है.

पुलिस ने मंगलवार (13 जनवरी) को तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया. जहां से उन्हें 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया. रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने के साथ ही पता लगाएगी वारदात में प्रयुक्त हथियार कहां से लेकर आए और वारदात में इनका और कौन साथी शामिल है.

पूरा मामला क्या है?

समालखा चौकी में समालखा गुड़ मंडी निवासी मनोज पुत्र राजेंद्र प्रसाद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी समालखा गुड़ मंडी में राजेंद्र मित्तल गाजरपाक वाले के नाम से मिठाई की दुकान है. 6 जनवरी की शाम करीब 9 बजे वह दुकान के काउंटर पर बैठा था. तभी एक लड़का दुकान के अंदर आया और उससे मिठाई का डिब्बा मांगा.

उसी समय एक और लड़का दुकान के अंदर आया जिसने उसके हाथ में एक पर्ची थमा दी. इतने में दुकान के बाहर खड़े लड़कों ने उस पर फायरिंग कर दी. दुकान के आगे लगे शीशे में गोली लगी और शीशा उसके मुंह पर गिरा. शीशा मजबूत होने के कारण उसकी जान बच गई.

आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उस पर 4-5 राउंड फायर किए. पर्ची खोलकर देखा तो उसमें करोड़ रुपए मांगे गए थे और 2 दिन का समय देने की बात लिखी थी. थाना समालखा में मनोज की शिकायत पर अभियोग दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की पहचान व धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे.