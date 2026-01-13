हरियाणा और पंजाब इस साल भीषण ठंड में जम रहा है. मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के गुरुग्राम और पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ (3.3 डिग्री) भी भीषण ठंड की चपेट में हैं. गुरुग्राम के निवासियों के अनुसार उन्होंने वर्षों में ऐसी ठंड नहीं देखी. चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि अगले तीन दिनों तक भीषण ठंड जारी रहेगी, जिसके बाद इसमें कुछ कमी आने की संभावना है. हरियाणा के नारनौल में पारा 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

किसानों के अनुसार, ओस गेहूं के लिए अच्छा है लेकिन सब्जियों और सरसों को नुकसान पहुंचा सकता है. वैज्ञानिकों ने फसलों को बचाने के लिए हल्की सिंचाई की सलाह दी है.

1971 वाली ठंड के करीब पहुंचा रिकॉर्ड

रिकॉर्ड के अनुसार, गुरुग्राम में 11 जनवरी 1971 को शून्य डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था. हालांकि, रविवार रात का तापमान सर्वकालिक रिकॉर्ड है या नहीं, यह डेटा की कमी के कारण स्पष्ट नहीं है.

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में भीषण ठंड और घना कोहरा जारी रहने की चेतावनी दी है. राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है. यह 2023 के बाद जनवरी का सबसे ठंडा दिन और शीतलहर का लगातार दूसरा दिन रहा.

गुरुग्राम और बठिंडा दोनों जगह रविवार, 11 जनवरी की रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही. गुरुग्राम में 11 जनवरी 1971 को न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. बठिंडा में 17 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान शून्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था.

गुरुग्राम में सोमवार, 12 जनवरी को औसत न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस और बठिंडा में पांच डिग्री सेल्सियस रहा.

स्थानीय निवासी विनोद कुमार ने कहा, ‘‘कड़ाके की ठंड के दौरान गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान गिर जाता है. हालांकि, मुझे पिछले कई वर्षों में पारा शून्य से नीचे गिरने की कोई घटना याद नहीं है.’’ पंजाब और हरियाणा के अधिकतर स्थानों तथा उनकी साझा राजधानी चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई क्षेत्रों में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है.