नूंह जिले के बीचोंबीच से निकल रहा दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे एक बार फिर भीषण सड़क हादसों के कारण सुर्खियों में है. शुक्रवार-शनिवार की रात यहां दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में दंपत्ति समेत एक अन्य महिला की भी मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हो गए. लगातार हो रहे हादसों ने इस एक्सप्रेसवे की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वहीं इसी रात एक्सप्रेसवे पर एक अन्य हादसे में महिला की मौत हो गई. दरअसल, तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई. हालांकि, मृत महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है.

दंपति के कार को अन्य वाहन ने मारी टक्कर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कमालपुरा महुवा निवासी दीपेन्द्र अपनी पत्नी आशा उर्फ अपसरी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार से दिल्ली जा रहे थे. जैसे ही वे फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र में चैनल नंबर 68 के पास पहुंचे, उनकी कार का टायर पंचर हो गया. इसके बाद वे सड़क किनारे गाड़ी रोककर पंचर ठीक करवा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक अन्य कार ने उनकी खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दीपेन्द्र व उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है.

चारों बच्चों के सिर से माता-पिता का उठ गया साया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस हादसे ने परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है. मृतक दंपति के चार बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल है. एक ही पल में इन मासूमों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया, जिससे हर किसी की आंखें नम हो गईं. आसपास के लोग और रिश्तेदार परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हुए हैं.

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दूसरे हादसे में कार पलटने से महिला की मौत

वहीं, इसी रात एक्सप्रेसवे पर एक अन्य हादसे में तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई. हालांकि, मृत महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है और इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत भी नहीं मिली है. गौरतलब है कि फिरोजपुर झिरका और नगीना थाना क्षेत्र में पिछले 10 दिनों के भीतर अलग-अलग सड़क हादसों में अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है, जिससे इलाके में भय और चिंता का माहौल है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगे की जांच शुरू कर दी है. लगातार बढ़ते हादसे यह साफ संकेत दे रहे हैं कि तेज रफ्तार और लापरवाही इस एक्सप्रेसवे पर जानलेवा साबित हो रही है, ऐसे में सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन बेहद जरूरी हो गया है.

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