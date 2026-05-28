अर्चना गुप्ता कौन हैं? चार दशक बाद BJP ने महिला को बनाया हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा अर्चना गुप्ता को पार्टी की हरियाणा इकाई का प्रमुख नियुक्त किये जाने के बाद गुरुवार (28 मई) को प्रदेश बीजेपी को चार दशक बाद दूसरी महिला अध्यक्ष मिली है. पेशे से डॉक्टर अर्चना गुप्ता फिलहाल प्रदेश बीजेपी में पार्टी महासचिव हैं. डॉ. अर्चना गुप्ता से पहले बीजेपी की वरिष्ठ नेता कमला वर्मा 1980 से 1983 तक बीजेपी की हरियाणा इकाई की पहली महिला अध्यक्ष रही थीं. उनका निधन 2021 में 93 वर्ष की आयु में हुआ था.

जानकारी के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं त्रिपुरा इकाइयों के प्रमुखों की नियुक्ति की. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर यह जानकारी दी.

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अर्चना गुप्ता बनीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष

अर्चना गुप्ता बीजेपी की हरियाणा इकाई की अध्यक्ष नियुक्त की गयी हैं जबकि सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी की पंजाब इकाई का प्रमुख बनाया गया है. अभिषेक देबरॉय पार्टी की त्रिपुरा इकाई के प्रमुख नियुक्त किये गये हैं और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​को बीजेपी की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नामित किया गया है.

अर्चना गुप्ता ने पार्टी नेतृत्व को दिया धन्यवाद

अर्चना गुप्ता ने उन्हें पार्टी इकाई की अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया. उन्होंने निवर्तमान प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का स्थान लिया है. मूल रूप से पानीपत की रहने वालीं अर्चना गुप्ता जिला बीजेपी अध्यक्ष समेत पार्टी के विभिन्न पदों पर आसीन रही हैं.अर्चना गुप्ता ने पानीपत में पत्रकारों से कहा कि बीजेपी महिलाओं को समान भागीदार मानते हुए उन्हें हर क्षेत्र में अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है.

महिला आरक्षण अधिनियम संसोधन पर विपक्ष को कोसा

उन्होंने संसद में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन का विरोध करने को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर महिलाओं के साथ ‘विश्वासघात’ करने का आरोप लगाया . उन्होंने कहा कि उन्होंने (विपक्षी दलों ने) विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के प्रयासों को बार-बार बाधित किया.

उन्होंने हरियाणा में बीजेपी को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम करने को लेकर मोहन लाल बड़ौली, नायब सिंह सैनी, ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला समेत अपने पूर्ववर्तियों को धन्यवाद दिया. अर्चना गुप्ता ने कहा, “पार्टी को और मजबूत करना मेरे प्रमुख लक्ष्यों में से एक होगा. मैं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा उनके सशक्तीकरण के लिए और अधिक कदम उठाने पर भी काम करूंगी.”

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