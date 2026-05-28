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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: बिजली बिल डिफॉल्टर्स पर सरकार सख्त, तहसीलदार के जरिए होगी करोड़ों की वसूली

हरियाणा: बिजली बिल डिफॉल्टर्स पर सरकार सख्त, तहसीलदार के जरिए होगी करोड़ों की वसूली

Haryana News: में 1 लाख रुपये से ज्यादा बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली निगम ने सख्ती शुरू कर दी है. पानीपत समेत कई इलाकों में डिफॉल्टरों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी चल रही है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 28 May 2026 01:07 PM (IST)
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के निर्देशों के बाद बिजली निगम ने बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है. अब जिन उपभोक्ताओं पर 1 लाख रुपये से ज्यादा बिजली बिल बकाया है, उनसे वसूली भूमि राजस्व अधिनियम के तहत की जाएगी. जरूरत पड़ने पर उनकी संपत्ति तक कुर्क की जा सकती है.

पानीपत सर्कल में ऐसे 150 से ज्यादा मामलों की फाइलें तैयार करके संबंधित तहसीलदारों को भेज दी गई हैं. वहीं जिलेभर में करीब 7 हजार ऐसे उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जिन पर भारी बिजली बिल बकाया है.

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तहसीलदार के जरिए होगी वसूली

बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता धर्म सुहाग ने बताया कि सभी बड़े डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इनमें से 113 मामलों को तहसीलदार के माध्यम से आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है.

उन्होंने कहा कि भूमि राजस्व अधिनियम के तहत सरकार को बकाया राशि वसूलने का अधिकार होता है और जरूरत पड़ने पर संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.

उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जबकि 7 मामलों में स्टे लगा हुआ है. निगम इन स्टे को हटवाने के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है.

जिले में 48 हजार उपभोक्ता डिफॉल्टर

अधीक्षक अभियंता के अनुसार जिले में करीब 48 हजार उपभोक्ता अलग-अलग श्रेणियों में डिफॉल्टर हैं. हालांकि बिजली निगम लगातार रिकवरी अभियान चला रहा है. निगम का दावा है कि पानीपत में बिजली बिल रिकवरी की स्थिति पहले से काफी बेहतर है और कई बार रिकवरी 100 प्रतिशत से भी ज्यादा रहती है.

निगम अधिकारियों का कहना है कि सख्त कार्रवाई का असर अब दिखने लगा है. नोटिस मिलने के बाद कई उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा करानी शुरू कर दी है.

पुराने बकाया के बाद ही मिलेगा नया कनेक्शन

धर्म सुहाग ने बताया कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां उपभोक्ता अपना कनेक्शन कटवाकर या संपत्ति बेचकर चले जाते हैं. बाद में जब उसी जगह पर नया व्यक्ति बिजली कनेक्शन लेने आता है तो पुराने बकाया का मामला सामने आता है. ऐसे मामलों में पहले पुराना बकाया जमा कराया जाता है, उसके बाद ही नया कनेक्शन जारी किया जाता है.

गर्मी के मौसम में आंधी और तूफान के दौरान बिजली से जुड़ी शिकायतें काफी बढ़ जाती हैं. कई बार 1912 हेल्पलाइन पर ज्यादा कॉल आने से लाइन व्यस्त हो जाती है. इसे देखते हुए बिजली निगम ने मिस्ड कॉल सुविधा भी शुरू की है.

अब उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9990231912 पर मिस्ड कॉल देकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. निगम के अनुसार यह शिकायत सामान्य शिकायत की तरह ही दर्ज मानी जाएगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी.

3900 उपभोक्ताओं पर 101 करोड़ से ज्यादा बकाया

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक पानीपत सर्कल के सब अर्बन डिवीजन में एक लाख रुपये से ज्यादा बकाया वाले 3900 उपभोक्ताओं पर कुल 101.09 करोड़ रुपये लंबित हैं.

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इनमें सबसे ज्यादा बकाया सब अर्बन डिवीजन में है, जहां 2132 उपभोक्ताओं पर 59.45 करोड़ रुपये बकाया हैं. वहीं सब अर्बन-2 में 1103 उपभोक्ताओं पर 24.30 करोड़ रुपये, मतलौडा में 270 उपभोक्ताओं पर 6.16 करोड़ रुपये और इसराना में 395 उपभोक्ताओं पर 11.18 करोड़ रुपये का बकाया है.

बिजली निगम का कहना है कि आने वाले दिनों में रिकवरी अभियान और तेज किया जाएगा, ताकि बकाया राशि की जल्द वसूली हो सके.

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Published at : 28 May 2026 01:07 PM (IST)
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