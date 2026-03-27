भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के बदले करोड़ों रुपए लेने और बाद में टिकट न देने के आरोपों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में हरियाणा महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महासचिव सुचित्रा ने कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे. सुचित्रा ने टिकट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी. शिकायत के बाद सुचित्रा और उनके पति गौरव दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए और अब दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है.

शिकायत पर इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है. नई दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर नंबर 0011/2026 दर्ज हुई है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2), 318(4) और 316(2) के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस ने शिकायत और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली पुलिस ने वादा निभाया- गौरव

इस पूरे मामले पर गौरव ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपना वादा निभाया है और उनके द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में अभी तीन और सांसदों के नाम भी शामिल हैं, जिन पर टिकट दिलाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप हैं. गौरव ने चेतावनी दी कि यदि लिए गए पैसे वापस नहीं किए गए तो जल्द ही इन नामों का भी खुलासा किया जाएगा. गौरव ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है. उधर, दिल्ली पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

बीते दिनों कांग्रेस की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था. उन्होंने कहा था कि सुचित्रा देवी और उनके पति से टिकट के बदले पैसे मांगे जाने के आरोप 'बेबुनियाद' हैं.