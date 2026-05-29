नूंह में बकरीद की नमाज के बाद खूनी संघर्ष, दो गांवों में भिड़े गुट, 12 लोग घायल

हरियाणा के नूंह जिले में बकरीद की नमाज के बाद दो अलग-अलग गांवों में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इन झड़पों में कुल 12 लोग घायल हो गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और फिलहाल दोनों गांवों में शांति बनी हुई है.

निजामपुर गांव में सुबह नमाज के बाद पंचायत चुनाव से जुड़ी पुरानी रंजिश को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए. बताया जा रहा है कि जमील और रम्जी के समर्थकों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट और हिंसक झड़प में बदल गई.

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पथराव और लाठी-डंडों से हुआ हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया. इसके अलावा लाठी-डंडों और कुल्हाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया. अचानक हुई इस हिंसा से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों में दुबक गए.

घटना की सूचना मिलते ही अकेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर हालात को काबू में किया. इस झड़प में 6 लोग घायल हुए हैं.

इसी तरह दूसरी घटना सिंगार गांव में सामने आई. यहां भी पुरानी दुश्मनी को लेकर दो गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ. पुलिस के अनुसार मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. इस घटना में भी करीब 6 लोग घायल हुए हैं.

सूचना मिलने पर बिछोर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामला और अधिक नहीं बढ़ सका.

एक घायल की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर

दोनों घटनाओं में घायल हुए लोगों को पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार घायलों में से एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आई है. उसकी हालत को देखते हुए उसे नल्हड़ स्थित शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

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अकेड़ा थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार और बिछोर थाना प्रभारी सुखबीर ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है. पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और शिकायत मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों गांवों में पुलिस सतर्क है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है.