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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची दुल्हन, दहेज में सिर्फ 1 रुपया लेकर सलमान ने पेश की मिसाल

हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची दुल्हन, दहेज में सिर्फ 1 रुपया लेकर सलमान ने पेश की मिसाल

यमुनानगर के ताजेवाला गांव में दुल्हन हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची. दूल्हे सलमान राव ने दहेज में सिर्फ एक रुपया लिया. शाही अंदाज की इस शादी ने सामाजिक संदेश भी दिया.

Written By : परवेज रिजवी |  Updated at : 12 Nov 2026 11:27 AM (IST)
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हरियाणा के यमुनानगर जिले के ताजेवाला गांव में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. इस शादी में दुल्हन की एंट्री किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं थी. अंबाला के गांव नसडोली से दुल्हन हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने ससुराल पहुंची. गांव में हेलीकॉप्टर उतरते ही उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. परिवार और रिश्तेदारों ने इस खास पल को कैमरे में कैद किया.

इस शादी की खास बात सिर्फ हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई नहीं थी. दूल्हे सलमान राव ने दहेज के नाम पर लड़की वालों से सिर्फ एक रुपया लिया. इस फैसले की इलाके में खूब चर्चा हो रही है.

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अंबाला से हेलीकॉप्टर में बैठकर आई दुल्हन

ताजेवाला गांव के रहने वाले सनव्वर राव ने अपने बेटे सलमान राव की शादी को यादगार बनाने के लिए खास इंतजाम किया. उन्होंने बहू को हेलीकॉप्टर से घर लाने का फैसला किया. इसके बाद अंबाला जिले के गांव नसडोली से दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बैठाकर ताजेवाला लाया गया. आसमान से हेलीकॉप्टर उतरते ही गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया.

दुल्हन की एक झलक देखने उमड़े लोग

हेलीकॉप्टर से दुल्हन के पहुंचने की खबर मिलते ही गांव के लोग मौके पर जुटने लगे. हर कोई इस अनोखी एंट्री को देखने के लिए उत्सुक था. दुल्हन के ससुराल पहुंचने का नजारा लोगों के लिए खास आकर्षण बना रहा. परिवार और रिश्तेदारों ने भी इस पल को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया.

दहेज में सिर्फ एक रुपया लिया

इस शादी की सबसे खास बात दहेज को लेकर परिवार का फैसला रहा. दूल्हे सलमान राव ने दहेज के नाम पर दुल्हन पक्ष से सिर्फ एक रुपया स्वीकार किया. शाही अंदाज में शादी करने के बावजूद राव परिवार ने लड़की वालों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं डाला. इस पहल को सामाजिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

शादी में दिखी दहेज प्रथा खत्म करने की पहल

परिवार का कहना है कि शादी दो परिवारों के बीच रिश्ते और खुशियां जोड़ने का अवसर है. इसे दहेज के लेन-देन से नहीं जोड़ना चाहिए. आज भी कई परिवार बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसे में समाज के लोगों को दहेज जैसी कुप्रथा खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए. ताजेवाला की इस शादी में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की एंट्री आकर्षण का केंद्र रही, लेकिन एक रुपये का शगुन लेकर दहेज से दूरी बनाने के फैसले ने इसे खास पहचान दी.

यह भी पढ़ें- पानीपत: डीजे को लेकर विवाद में खूनी खेल, युवक पर चाकू से हमला, 3 घायल

Published at : 12 Nov 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Yamunanagar News HARYANA NEWS
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