पानीपत: डीजे को लेकर विवाद में खूनी खेल, युवक पर चाकू से हमला, 3 घायल

हरियाणा के पानीपत जिले के गांव सिवाह (शिवाह) में शादी समारोह से पहले डीजे पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस दौरान चाकू और लोहे की रॉड से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार गांव में शादी समारोह की तैयारियां चल रही थीं और आज बारात जानी थी. शादी की खुशियों के बीच डीजे पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई.

चाकू से हमला करने का आरोप

आरोप है कि इस दौरान अमरदीप पर चाकू से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन और अन्य लोग उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया.

वहीं, इस झगड़े में संजय और मुकेश को भी लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा गया. दोनों को चोटें आई हैं और उनका उपचार करवाया जा रहा है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया. शादी वाले घर में खुशियों का माहौल अचानक मातम और चिंता में बदल गया. जिस घर से आज बारात निकलनी थी, वहां झगड़े के बाद अफरा-तफरी मच गई.

मामले को लेकर सक्रिय हुई पुलिस

मामले की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-29 पानीपत की पुलिस सक्रिय हो गई. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है. झगड़ा किन कारणों से शुरू हुआ और हमले में कौन-कौन शामिल था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही पुलिस द्वारा घटना में शामिल आरोपियों को लेकर भी छानबीन की जा रही है. पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है.

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