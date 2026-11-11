पंजाब-हरियाणा में प्रदूषण का रेड अलर्ट!, कई शहरों में AQI 500 पार

पंजाब और हरियाणा में वायु प्रदूषण लगातार चिंता बढ़ा रहा है. 11 नवंबर को दोनों राज्यों के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई. हरियाणा के हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 573 तक पहुंच गया. वहीं पलवल में 538 और भिवानी में 508 AQI दर्ज किया गया. पंजाब की बात करें तो पटियाला 456 AQI के साथ राज्य का सबसे प्रदूषित शहर रहा. कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ सकता है.

हरियाणा में हिसार की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित दर्ज की गई. यहां AQI 573 रहा. इसके अलावा पलवल में 538, भिवानी में 508 और फरीदाबाद में 471 AQI दर्ज किया गया. अन्य शहरों की बात करें तो बहादुरगढ़ में 404, कैथल में 398, पानीपत में 386 और गुरुग्राम में 384 AQI रहा.

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वहीं कुरुक्षेत्र में 369, करनाल में 351, मानेसर में 338, बल्लभगढ़ में 330 और अंबाला में 327 AQI दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बना हुआ है.

पंजाब में पटियाला सबसे ज्यादा प्रदूषित

पंजाब में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक रही. पटियाला में AQI 456 दर्ज किया गया. इसके बाद अमृतसर में 389, जालंधर में 363 और लुधियाना में 356 AQI रहा. चंडीगढ़ में AQI 198 दर्ज किया गया.

AQI के साथ प्रदूषण के छोटे कणों का स्तर भी चिंता बढ़ा रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम में PM2.5 का स्तर 249 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और कैथल में 248 रहा. वहीं बल्लभगढ़ में PM10 का स्तर 275 और पलवल में 229 दर्ज किया गया.

PM2.5 बेहद छोटे कण होते हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं. वहीं PM10 में धूल और अन्य बड़े प्रदूषण कण शामिल होते हैं.

बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की जरूरत

प्रदूषण बढ़ने से बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से परेशान लोगों को अधिक दिक्कत हो सकती है. खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

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ऐसे में लोगों को प्रदूषण के अधिक स्तर के दौरान बाहर निकलने से बचना चाहिए. जरूरत पड़ने पर अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क पहनना चाहिए. फिलहाल पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.