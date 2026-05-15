हरियाणा निकाय चुनाव जीत पर महिपाल ढांडा ने कहा- लोगों ने कांग्रेस को नकारा, किया क्लीन बोल्ड
Haryana Nagar Nikay Chunav Result: हरियाणा नगर निकाय चुनावों के नतीजों पर महिपाल ढांडा ने अपनी प्रतक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से नकारा है.
- प्रधानमंत्री की अपील पर जनता के सहयोग पर जोर.
हरियाणा नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने अंबाला, सोनीपत, पंचकूला से लेकर रेवाड़ी तक में अपना दबदबा दिखाया है. इस जीत पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई हैं और कई आरोप बीजेपी पर लगाए हैं. इन आरोपों पर अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अपनी प्रतक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से नकारा है, दुतकारा और क्लीन बोल्ड किया है.
उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस अब भी लोगों का अपमान करने से चूक नहीं रही है. कांग्रेस को ये हार हजम नहीं हो रही है और बौखलाहट में गलत बयानबाजी कर रही है. वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला में भी बुरी तरह परास्त हो गए. ऐसे में कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ चुकी है अब वह तरह-तरह के आरोप लगाएंगे ही और अपनी हार का ठीकरा EVM और पोलिंग स्टेशन में गड़बड़ी पर फोड़ेंगे."
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कांग्रेस सुधारे अपनी गलतियां
ढांडा ने कांग्रेस को उसकी गलतियों को सुधारने की सलाह दी और कहा, "मैं कांग्रेस नेताओं से आग्रह करता हूं कि आप अपनी गलती और हार को स्वीकारों. जनता ने विकास के मॉडल पर मुहर लगाई है. कांग्रेस के 50 साल के राज की नाकामियों पर जनता ने मुहर लगाई है. कांग्रेस राज में जनता हर निगम नगर पालिका और परिषद में नर्क में जीने को मजबूर थी."
बीजेपी नेता ने आगे कहा, "कांग्रेस के लोगों ने अवैध कालोनियां काटे लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया. कांग्रेस ने अवैध कॉलोनी में सुविधा देने की बजाय बुलडोजर भेजने का काम किया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने 750 अवैध कॉलोनीयों को वैध किया."
इसके बाद पीएम मोदी की खास अपील पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. ढांडा ने कहा, "जो संकट हमारे देश पर आया है या आने वाला है उससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. वैश्विक संकट से अकेले सरकार नहीं लड़ सकती, उसके लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री ने जब-जब देश की जनता से आग्रह किया है और प्रधानमंत्री के दिखाएं रास्ते पर लोग चले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से कोई बात छुपाई नहीं है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जो सुझाव दिए हैं बड़े मन से जनता ने उन्हें स्वीकार भी किया है"
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Source: IOCL