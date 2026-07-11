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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनीपत: NH-44 फुटओवर ब्रिज के गड्ढे में डूबा युवक, NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर की लापरवाही पर FIR दर्ज

सोनीपत: NH-44 फुटओवर ब्रिज के गड्ढे में डूबा युवक, NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर की लापरवाही पर FIR दर्ज

Sonipat News In Hindi: सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर हो रहे फुटओवर ब्रिज निर्माण के खोदे हुए गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई. एनएचएआई की लापरवाही को देखते हुए FIR दर्ज की गई है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Jul 2026 12:50 PM (IST)
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सोनीपत से गुजरने वाले देश के सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे 44 पर एनएचएआई (NHAI) की लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ गई. बहालगढ़ में निर्माणाधीन फुटओवर ब्रिज के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि होने के बाद बहालगढ़ थाना पुलिस ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि गड्ढा खोदने के बाद न तो बैरिकेडिंग की गई और न ही लोगों को सतर्क करने के लिए कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया. युवक की मौत के बाद अब एनएचएआई ने मौके पर बैरिकेडिंग और कॉशन टेप लगाकर सुरक्षा इंतजाम किए हैं.

ब्रिज निर्माण में खोदे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से हुई युवक की मौत

फुटओवर ब्रिज निर्माण के लिए खोदा गया गहरा गड्ढा बारिश के पानी से पूरी तरह भरा हुआ था. हादसे के बाद गड्ढे के चारों ओर बैरिकेडिंग और कॉशन टेप लगाई गई, लेकिन हादसे से पहले यहां न तो बैरिकेडिंग थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था. लगातार हो रही बारिश के कारण गड्ढा पानी से भर गया और लोगों के लिए खतरा बन गया. इसी दौरान एक युवक पानी से भरे इस गड्ढे में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी युवक की मौत का कारण डूबना बताया गया है.

मामले में गांव के सरपंच ने एनएचएआई अधिकारियों की लापरवाही को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर हादसे से पहले कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, वहां अब युवक की मौत के बाद बैरिकेडिंग, कॉशन टेप और अन्य सुरक्षा उपाय नजर आ रहे हैं. तस्वीरें भी यही सवाल खड़ा कर रही हैं कि अगर ये इंतजाम पहले किए गए होते तो क्या एक युवक की जान बच सकती थी. फिलहाल बहालगढ़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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मामले में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज

मामले की जानकारी देते हुए एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि बहालगढ़ थाना में मिली शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है. अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस शव की शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी है. बहालगढ़ थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Input By : नितिन अंतिल
Published at : 11 Jul 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
NHAI Sonipat News HARYANA NEWS
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