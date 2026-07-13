गुरुग्राम में लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या, फिर बॉयफ्रेंड ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

हरियाणा के गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. इस मर्डर-सुसाइड केस ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. पुलिस दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर हत्या और आत्महत्या के पीछे की असल वजह खंगालने में जुट गई है.

गुरुग्राम पुलिस (क्राइम) के एसीपी नवीन शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक युवक और युवती पिछले 8 से 12 महीनों से एक ही निजी कंपनी में काम करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे. महज दो दिन पहले ही दोनों ने सेक्टर-55 स्थित एक मकान को किराए पर लिया था और वहां शिफ्ट हुए थे.

सोनीपत में बच्चे को मारने और करंट लगाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, बेरहमी का वीडियो हुआ था वायरल

गुमशुदगी की रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन से खुला राज

इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब मृतका युक्ति के परिजनों ने सेक्टर-56 थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. परिजनों ने पुलिस को बताया कि काफी समय से युक्ति से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. जब उन्होंने उसकी कंपनी में पूछताछ की, तो पता चला कि वह ऑफिस भी नहीं पहुंची है. इसके बाद पुलिस ने युक्ति के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की. लोकेशन सेक्टर-55 स्थित उसी नए किराए के मकान की निकली.

कमरे का दरवाजा तोड़ा तो खून से लथपथ मिला शव

लोकेशन के आधार पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो मकान का दरवाजा अंदर से बंद था. पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तो वहां का नजारा बेहद खौफनाक था. कमरे में युक्ति का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था और उसके गले पर किसी धारदार हथियार से कई वार किए गए थे.

हत्या के बाद बॉयफ्रेंड ने दी जान

पुलिस ने जब कमरे की जांच की तो पता चला कि यह कमरा श्रेष्ठ मलिक नाम के युवक ने किराए पर लिया था. जब पुलिस ने आरोपी श्रेष्ठ मलिक की तलाश शुरू की, तो जानकारी मिली कि उसने भी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है.

हत्या की असल वजह की तलाश जारी

फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में श्रेष्ठ ने पहले युक्ति की इतनी बेरहमी से हत्या की और फिर खुद भी आत्मघाती कदम उठा लिया. दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.