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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनीपत में बच्चे को मारने और करंट लगाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, बेरहमी का वीडियो हुआ था वायरल

सोनीपत में बच्चे को मारने और करंट लगाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, बेरहमी का वीडियो हुआ था वायरल

Sonipat News: यह वीभत्स वीडियो बीते 12 जुलाई को वायरल हुआ था, जिसमें दो आरोपी नाबालिग के साथ मारपीट करते और उसे करंट लगाते दिख रहे थे. एक आरोपी दुकानदार को अरेस्ट किया गया है.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 13 Jul 2026 11:40 AM (IST)
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हरियाणा के सोनीपत जिले के सेक्टर-15 स्थित हाउसिंग बोर्ड मार्केट में बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट और बिजली के कंडेनसर से करंट लगाने के मामले में नया मोड़ आ गया है. एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर सामने आए मामले में अब पीडि़त बच्चे की मां ने सेक्टर-27 थाना पुलिस में शिकायत देकर शिकायत दर्ज करा दी है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की आगे जांच जारी है.

पीड़ित बच्चे की मां रुबी ने सिटी थाना में तहरीर दी और बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करती है. उनके तीन बच्चे हैं. 9 जुलाई की दोपहर करीब ढाई बजे उसे सूचना मिली कि बिजली की दुकान संचालित करने वाला दुकानदार संजीव और उसका बेटा उनके 10 वर्षीय बेटे के साथ मारपीट कर रहे हैं. वह तुरंत मौके पर पहुंची थी तो देखा था कि दोनों पिता-पुत्र बच्चे को लात-घूंसों से बेरहमी से मार रहे थे. 

पुलिस को पेनड्राइव में सौंपा वीडियो सबूत

शिकायत के अनुसार, जब उन्होंने बेटे को छुड़ाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया और बच्चे को दोबारा दुकान के अंदर ले जाकर कथित रूप से बिजली के कंडेनसर से करंट लगाया. विरोध करने पर मां को भी धमकाया गया. महिला का कहना है कि 12 जुलाई को उन्होंने घटना का वायरल वीडियो देखा, जिसमें दोनों आरोपी उनके बेटे के साथ मारपीट करते और करंट लगाते दिखाई दे रहे हैं. 

उन्होंने वीडियो की फुटेज पेन ड्राइव में पुलिस को सौंप दी है. महिला ने आरोप लगाया कि घटना के बाद भी आरोपी लगातार उसे और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. इसके आधार पर उन्होंने दोनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.

वायरल वीडियो से सुर्खियों में आया मामला

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात सामने आई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने और पीड़ित पक्ष की औपचारिक शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली. 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत और उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मुख्य आरोपी दुकानदार संजीव को गिरफ्तार कर लिया गया है. वीडियो, अन्य साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है. जांच के निष्कर्षों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Sonipat News HARYANA NEWS VIRAL VIDEO
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