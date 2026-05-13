हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों का ऐलान, BJP या कांग्रेस किसने लहराया जीत का परचम?

हरियाणा में हुए सात शहरी स्थानीय निकाय चुनावों बीजेपी ने जीत हासिल की है. हालांकि कुछ जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर भी देखने को मिली है. बीजेपी ने छह नगर निकायों में जीत का परचम लहराया है.

बीजेपी ने अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगम में बाजी मारी है. वहीं उकलाना नगर पालिका में चेयरमैन पद पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया है जबकि धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी चेयरमैन का चुनाव जीते हैं, जबकि रेवाड़ी नगर परिषद में भी बीजेपी चेयरमैन का पद जीतने में कामयाब रही है.

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कुल 150 वार्डों में हुए थे चुनाव

अंबाला नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशी अक्षिता सैनी ने मेयर पद पर जीत हेल की है. बीजेपी ने यहां 20 वार्डों में से 16 पर जीत हासिल की है जबकि तीन पर कांग्रेस और एक पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है. सोनीपत नगर निगम में भी मेयर पद बीजेपी के राजीव जैन ने जीता है. बीजेपी ने कुल 22 वार्डों में से 17 में जीत हासिल की है जबकि 5 पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं.

वहीं पंचकूला नगर निगम में बीजेपी के श्याम लाल बंसल मेयर बने हैं. यहां 20 वार्डों में 17 में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि दो पर निर्दलीय और एक वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है.

कहां किसने जीता चुनाव?

इसके अलावा उकलाना नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी चेयरपर्सन बनी हैं. यहां बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है. यहां वार्ड चुनाव में किसी राजनीतिक दल ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था और 16 वॉर्ड में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं.

रेवाड़ी नगर परिषद में 32 वार्डों में 11 में बीजेपी और 19 में निर्दलीय और दो में कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं. वहीं धारुहेड़ा नगर पालिका में भी सभी 18 वार्डों में निर्दलीय जीते हैं, क्योंकि कार्ड चुनाव में किसी पार्टी ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था. अगर सांपाल की बात करें तो सांपला नगर पालिका में 16 वार्डों में से 10 में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं जबकि बीजेपी ने 6 में जीत हासिल की है.

सरकार के काम पर जनता ने जताया विश्वास- सीएम सैनी

उधर, इस चुनावों में पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गदगद नजर आए. उन्होंने कहा है कि लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामों में विश्वास जताया है. सीएम सैनी ने ये भी कहा कि विपक्ष के ऊपर अब जनता को विश्वास नहीं रहा, वो केवल झूठ की राजनीति करते हैं.

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