हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापहली ही बारिश में गुरुग्राम की हालत खराब, मंत्री के घर के बाहर धंसी गाड़ियां, हाईवे पर लंबा जाम

पहली ही बारिश में गुरुग्राम की हालत खराब, मंत्री के घर के बाहर धंसी गाड़ियां, हाईवे पर लंबा जाम

Gurugram News In Hindi: गुरुग्राम में बारिश के बाद शहरभर में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया. हीरो होंडा चौक समेत कई इलाकों में जलभराव हुआ.

Written By : राजेश यादव |  Updated at : 07 Jul 2026 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

गुरुग्राम में मॉनसून की पहली तेज बारिश ने ही शहर की तैयारियों की पोल खोल दी. कुछ घंटों की बारिश के बाद ही साइबर सिटी की सड़कें पानी से भर गईं और पूरा शहर ट्रैफिक जाम की गिरफ्त में आ गया. दिल्ली-जयपुर हाईवे, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, सेक्टर-15 और एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन समेत कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. हजारों लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा.

कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर भी जलभराव

सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें उस समय सामने आईं जब गुरुग्राम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर गया. जलभराव इतना ज्यादा था कि कई गाड़ियां गड्ढों में धंस गईं. इन तस्वीरों ने प्रशासन के उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए, जिनमें बारिश से पहले सभी तैयारियां पूरी होने की बात कही गई थी.

गुरुग्राम में शादी के 3 महीने बाद ही प्रेमिका संग मिलकर की थी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

हाईवे और सर्विस लेन पर रेंगते रहे वाहन

बारिश के बाद गुरुग्राम-दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. राजीव चौक फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर वाहन रेंगते नजर आए. ऑफिस से घर लौट रहे लोगों को सामान्य से कई गुना अधिक समय लगा. शहर के अंदर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर भी वाहनों की लंबी लाइनें देखने को मिलीं.

पानी में उतरकर ट्रैफिक संभालती दिखी पुलिस

हीरो होंडा चौक अंडरपास में भारी जलभराव होने के बाद ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हो गया. स्थिति संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान बारिश के पानी में उतरकर खुद वाहनों को निकलवाते नजर आए.

राजीव चौक और सेक्टर-15 जैसे इलाकों में भी पुलिस लगातार ट्रैफिक सामान्य करने की कोशिश करती रही, लेकिन भारी जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी.

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पहली तेज बारिश में ही गुरुग्राम की यह स्थिति हो गई, तो लगातार बारिश के दौरान हालात कितने गंभीर हो सकते हैं.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर पुलिस एनकाउंटर में ढेर, हांसी जिम संचालक हत्याकांड में थे शामिल

लोगों का कहना है कि जलनिकासी की व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो शहर में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या और भी बड़ी चुनौती बन सकती है. प्रशासन के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वह आने वाले दिनों में इन समस्याओं से कैसे निपटता है.

और पढ़ें
Published at : 07 Jul 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS Monsoon 2026 Gurugram Rain News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पहली ही बारिश में गुरुग्राम की हालत खराब, मंत्री के घर के बाहर धंसी गाड़ियां, हाईवे पर लंबा जाम
पहली ही बारिश में गुरुग्राम की हालत खराब, मंत्री के घर के बाहर धंसी गाड़ियां, हाईवे पर लंबा जाम
हरियाणा
गुरुग्राम में शादी के 3 महीने बाद ही प्रेमिका संग मिलकर की थी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम में शादी के 3 महीने बाद ही प्रेमिका संग मिलकर की थी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर पुलिस एनकाउंटर में ढेर, हांसी जिम संचालक हत्याकांड में थे शामिल
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर पुलिस एनकाउंटर में ढेर, हांसी जिम संचालक हत्याकांड में थे शामिल
हरियाणा
रेवाड़ी: प्रेमी संग की पति की हत्या, बताती रही सुसाइड, डिलीट चैट और 49 कॉल्स से खुला खौफनाक राज
रेवाड़ी: प्रेमी संग की पति की हत्या, बताती रही सुसाइड, डिलीट चैट और 49 कॉल्स से खुला खौफनाक राज
Advertisement

वीडियोज

Kushal Tandon के मजाक पर Gauahar Khan ने दिया जवाब
Shilpa Shinde की एंट्री से Lock Upp 2 में मचा बवाल
क्या ₹15 लाख में यही सबसे Best SUV है? नई Hyundai Venue N Line full Review | #hyundai #autolive
DR. Aarambhi: Aarambhi की सूझबूझ के आगे हारी Avantika, खुद को बेइज्जत होने से बचाया #sbs
Bollywood News: पुरानी यादों की कसक, नए इश्क़ का जुनून! 'आवारापन 2' का पहला गाना 'वे जुनून' बन गया चर्चा का केंद्र (07.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं PM मोदी के फैन, भरे मंच से की जमकर तारीफ, बोले- 'वो ऐसे नेता जिनकी...'
इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं PM मोदी के फैन, भरे मंच से की जमकर तारीफ, बोले- 'वो ऐसे नेता जिनकी...'
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कायस्थ का काट कायस्थ! BJP ने अभिषेक कुमार बंटी पर क्यों जताया भरोसा?
बांकीपुर उपचुनाव: कायस्थ का काट कायस्थ! BJP ने अभिषेक कुमार बंटी पर क्यों जताया भरोसा?
क्रिकेट
ओमान ने यूपी के इस क्रिकेटर को सौंपी कप्तानी, खेल चुका है एशिया कप; 5 साल पहले छोड़ा था भारत
ओमान ने यूपी के इस क्रिकेटर को सौंपी कप्तानी, खेल चुका है एशिया कप; 5 साल पहले छोड़ा था भारत
टेलीविजन
कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम
कौन हैं 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की लाडली स्वरा? लाइमलाइट से दूर रह कर करती हैं ये काम
बिजनेस
Explained: जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! जबकि पूरे देश में सिर्फ 27 हजार चार्जिंग स्टेशन, क्या बढ़ेगा 'चार्जिंग संकट'?
जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! देश में सिर्फ 27,737 स्टेशन, क्या बढ़ेगा चार्जिंग संकट?
विश्व
सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'
सीरिया दौरे पर हुए दो बम धमाकों के बीच इमैनुएल मैक्रों का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'मेरी यात्रा...'
इंडिया
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर गडकरी का बड़ा खुलासा
क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो रहीं आपकी गाड़ियां? उठते सवालों पर नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट
ऑफिस से निकल रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें, अगले कुछ घंटों में दिल्ली- NCR में बारिश का अलर्ट
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget