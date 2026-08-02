BJP कार्यक्रम में दीपक हुड्डा से धक्का-मुक्की, करंट से झुलसी महिला

हरियाणा सरकार में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने महम स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और पेयजल व्यवस्था को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पहले महम क्षेत्र में कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में करोड़ों रुपये की लागत से इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में काम किया गया है.

महम में पेयजल की समस्या लंबे समय से बनी, 5 से 6 दिन पर मिलती सप्लाई

श्रुति चौधरी ने बताया कि महम में पेयजल की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. बहलबा माइनर से जलघर तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे टैंकों में पानी की कमी रहती है और लोगों को 5 से 6 दिन के अंतराल पर पानी की सप्लाई मिलती है. उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रांच का व्यापक स्तर पर सुधार कार्य कराया जा रहा है, ताकि क्षेत्र के लोगों को नियमित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सके.

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कार्यक्रम में हंगामा, दीपक हुड्डा के मंच पर चढ़ते हुई धक्का-मुक्की

इसी दौरान कार्यक्रम में उस समय हल्का हंगामा हो गया, जब महम विधानसभा से चुनाव लड़ चुके दीपक हुड्डा मंच पर चढ़ने लगे. मंच के पास मौजूद लोगों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों और आयोजकों ने स्थिति को जल्द ही नियंत्रित कर लिया.

कार्यक्रम के दौरान एक महिला के करंट लगने की घटना भी सामने आई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम स्थल पर लगे बिजली के उपकरण या तार के संपर्क में आने से महिला को करंट लगा. मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर प्राथमिक उपचार दिलाया. राहत की बात यह रही कि महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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