गुरुग्राम में MNC कर्मचारी की संदिग्ध मौत, 7 वर्षीय बेटे के VIDEO से जांच में नया मोड़

हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में एक मल्टी नेशनल कंपनी डेंसो के एसोसिएट ऑपरेटर संजीव यादव का पत्नी द्वारा तलाक मांगे जाने के बाद घर में फंदे पर लटका शव मिला. घटना के समय संजीव का 7 साल का बेटा कमरे में मौजूद था और उसने पिता को फांसी पर लटका देख मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो बना लिया.

वीडियो में बच्चा "ये देखो, देखो दादू, फांसी लगा ली है" कहता सुनाई दे रहा है, जबकि पत्नी "उतारो, उतारो" चिल्लाती रही. संजीव की बहन ने आरोप लगाया कि भाई और भाभी के बीच आपसी झगड़ा हुआ था जिसके बाद भाभी ने तलाक मांगा था, और उनका कहना है कि उनका भाई फांसी नहीं लगा सकता. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर संजीव की पत्नी को राउंडअप कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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सात साल के बेटे ने बना ली वीडियो

इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि मृतक का 7 साल का बेटा उस समय घर में मौजूद था. आरोप है कि बच्चे ने पिता को फंदे पर लटका हुआ देखकर उसका VIDEO बना लिया. VIDEO के सामने आने के बाद पुलिस ने बच्चे से पूछताझ की और परिजनों के बयान दर्ज किए. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या किसी साजिश का हिस्सा.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मृतक के पिता ने पत्नी और उसके परिजनों पर हत्या का शक जताया है उनका कहना है कि तलाक के झगड़े के कारण बेटे को मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और VIDEO की फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत का सही कारण साफ हो पाएगा. हालांकि की अभी गुरुग्राम पुलिस इस बारे में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है.

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