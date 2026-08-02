नूंह: सावन के बीच ब्रजमंडल यात्रा पर हाई अलर्ट, विवादित चेहरों पर बैन

हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार (3 अगस्त) को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा की चाक-चौबंद तैयारियां कर ली हैं. यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए रविवार (2 अगस्त) को जिले में व्यापक रिहर्सल और फ्लैग मार्च निकाला गया. नूंह के पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. अर्पित जैन ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियम उल्लंघन पर पुलिस जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति अपनाएगी.

हथियार और विवादित चेहरों की 'नो-एंट्री'

मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी डॉ. अर्पित जैन ने बताया कि यात्रा में शामिल होने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली जाएगी. किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, तलवार या अन्य कोई तेजधार हथियार लेकर यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं है. यात्रा के दौरान माहौल न बिगड़े, इसके लिए किसी भी 'विवादित व्यक्ति' को शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी. संबंधित जिलों की पुलिस को भी इस बारे में लिखित सूचना दे दी गई है.

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1900 जवान तैनात, अरावली में गश्त करेगी 'घोड़ा पुलिस'

एसपी नूंह ने बताया कि 90 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और अनुशासित ढंग से संपन्न कराने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक पहरा रहेगा. जिले में करीब 1900 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से घुड़सवार पुलिस (Horse Police) कॉम्बिंग और गश्त करेगी. 5 विशेष ड्रोन कैमरों की मदद से यात्रा मार्ग, मंदिर परिसर और संवेदनशील इलाकों पर पल-पल की निगरानी रखी जाएगी.

पुलिस की टीमें वीडियोग्राफी कर रही हैं और चौराहों पर लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि चेकिंग के दौरान श्रद्धालुओं से उचित व्यवहार किया जाए और ड्यूटी पर तैनात जवान मोबाइल का उपयोग न करें.

सोशल मीडिया पर पैनी नजर, इंटरनेट बंदी पर विचार

सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर पुलिस की विशेष साइबर टीमें नजर रख रही हैं. संदिग्ध अकाउंट्स और उनके IP एड्रेस ट्रैक किए जा रहे हैं. वहीं, नूंह में इंटरनेट सेवाओं (Internet Ban) को अस्थायी रूप से बंद किए जाने की संभावना पर एसपी ने कहा कि इस पर उच्च प्रशासनिक स्तर पर बैठकों का दौर जारी है.

पुलिस महानिरीक्षक (IG) और पुलिस महानिदेशक (DGP) स्तर के अधिकारियों से लगातार स्थिति साझा की जा रही है. जल्द ही आईजी नूंह का दौरा कर मंदिर परिसर का निरीक्षण करेंगे.

इस बीच, जिले के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का पूरा सहयोग करने की अपील की है.

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