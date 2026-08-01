कबड्डी खिलाड़ी शीलू की पत्नी की मौत के मामले में केस दर्ज, हिरासत में आरोपी

अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की पत्नी मुस्कान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है. घर में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के बाद पुलिस ने मुस्कान के पिता की शिकायत पर शीलू बल्हारा, उसके माता-पिता और भाई के खिलाफ दहेज प्रताड़ना तथा दहेज के लिए हत्या सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने शीलू बल्हारा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं पंचायत ने भी हस्तक्षेप करते हुए निर्णय लिया कि मुस्कान का अंतिम संस्कार शीलू के गांव में होगा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जारी रखी जाएगी.

मुस्कान ने कथित तौर पर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. इसके बाद उसके पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. मुस्कान के शव का बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की जा सके. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं शीलू बल्हारा के दादा ने परिवार पर लगे दहेज के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है और दहेज जैसी कोई मांग कभी नहीं की गई. उन्होंने कहा कि शीलू अंतरराष्ट्रीय स्तर का कबड्डी खिलाड़ी है और परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है. हालांकि, उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया.

दोनों पक्षों और ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचायत भी हुई. पंचायत में निर्णय लिया गया कि मुस्कान का अंतिम संस्कार शीलू बल्हारा के गांव में ही किया जाएगा. साथ ही मृतका के परिजनों और पंचायत के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका मुस्कान के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बताया जा रहा है कि मुस्कान की शादी वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा से हुई थी. दंपति का एक वर्ष का बेटा भी है.