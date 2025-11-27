हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणा‘यह उनका अहंकार है…रावण में भी था, अंत सबने देखा’, मंत्री अनिल विज का CM ममता बनर्जी पर पलटवार

‘यह उनका अहंकार है…रावण में भी था, अंत सबने देखा’, मंत्री अनिल विज का CM ममता बनर्जी पर पलटवार

Ambala News: दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सीमावर्ती इलाकों में SIR के ज़रिए CAA लागू करने की कोशिश कर रही है. अगर बंगाल में मुझे निशाना बनाया गया, तो मैं देश हिला दूँगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Nov 2025 02:40 PM (IST)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अगर बंगाल में मुझे निशाना बनाया गया, तो मैं देश हिला दूंगी. इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यह वह नहीं बल्कि उनका अहंकार बोल रहा है. भारत को एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिली है जिस पर अनिल विज प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत स्वागत है और देश के लिए यह फक्र की बात है. रोहतक में खिलाड़ी की मौत हुई है इस पर विज ने जहां अफ़सोस जाहिर किया, वही कांग्रेस के ब्यान पर भी उन्हें राजनीती न करने के सलाह दी. साथ ही राहुल गाँधी के सविधान पर हमले के बयान पर भी राहुल को जमकर लताड़ लगाई.

दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सीमावर्ती इलाकों में SIR के ज़रिए CAA लागू करने की कोशिश कर रही है. अगर बंगाल में मुझे निशाना बनाया गया, तो मैं देश हिला दूँगी, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह वह नहीं बल्कि उनका अहंकार बोल रहा है और अहंकारी अपने आप ही खत्म हो जाता है. अहंकार तो रावण में भी था, मगर वह तहस नहस हो गया.

कॉमनवेल्थ की मेजबानी पर जताई ख़ुशी

भारत को एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिली है जिस पर अनिल विज प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत स्वागत है और देश के लिए यह फक्र की बात है की दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत को मिली है. रोहतक में खिलाड़ी की मौत हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए जिस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस क्या कह रही है ? उसका हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन इस बात का दुख है कि दो खिलाड़ियों की जान गई है और इसकी जांच होनी चाहिए. जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. कांग्रेस के पास किसी भी तरह के कोई मुद्दे नहीं रहे और वह हर जगह इस तरह की राजनीति करते हैं.

कांग्रेस और आप पर निशाना

इस समय पंजाब कर्ज़ वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया है जिस पर अनिल विज ने पंजाब की मौजूदा और पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब को लूट कर खा गए यह लोग. पंजाब एक वक्त देश का सबसे उन्नत प्रदेश माना जाता था, लेकिन समय-समय पर यहां जो शासन डाला है. उन्होंने इसको खोखला कर दिया आज पंजाब के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है और पंजाब की हालत भी बहुत खराब है.

राहुल गांधी और कांग्रेस पर भड़के  

हाल ही में राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान पर हमला नहीं होने देंगे. जिस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान के ऊपर कोई भी हमला नहीं कर रहा. अभी काम संविधान के अनुसार हो रहे हैं, संविधान के अनुसार सभी नियमों का पालन किया जा रहा है. संविधान पर हमला तो कांग्रेस ने किया इंदिरा गांधी ने संविधान को एक किनारे रखकर इमरजेंसी लगा दी थी. सबके मौलिक अधिकार छीन लिए थे और यह राहुल गांधी जो है रोज संवैधानिक संस्थानों पर हमला करते हैं. कभी चुनाव आयोग पर हमला करते हैं कभी सीबीआई पर हमला करते हैं संविधान पर प्रहार तो लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है. 

Input By : पीयूष जैन
Published at : 27 Nov 2025 02:28 PM (IST)
Anil Vij HARYANA NEWS MAMATA BANERJEE
