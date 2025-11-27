हरियाणा DGP ओपी सिंह को थार मालिक ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 15 दिन में सार्वजिनक माफी मांगें

गुरुग्राम के एक थार मालिक ने हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह को उनके द्वारा दिये गए बयान को लेकर लीगल नोटिस भेज दिया है. यह मामला 8 नवंबर को दिए गए उस बयान से जुड़ा है जिसमें गुरुग्राम में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान DGP ने कहा था कि थार और बुलेट चलाने वाले अधिकतर लोग अपराधी मानसिकता के होते हैं. इस टिप्पणी के बाद से ही यह बयान सोशल मीडिया पर भी विवाद में आ गया था.

दरअसल 8 नवंबर को गुरुग्राम में DGP ओपी सिंह ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों पर बात करते हुए थार और बुलेट वाहन चालकों के व्यवहार पर टिप्पणी की थी. उनकी इस टिप्पणी को कई लोगों ने आपत्तिजनक भरा बताया था यहां तक की पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर प्रतिक्रिया दी थी. वहीं अब गुरुग्राम के एक थार मालिक ने इसे व्यक्तिगत तौर पर अपमानजनक मानते हुए कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना. थार मालिक ने अपने वकील के माध्यम से DGP को भेजे नोटिस में कई प्रमुख मांगें रखी है.

शिकायतकर्ता सर्वो मित्र ने लीगल नोटिस में डीजीपी से 15 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के साथ थार वाहन मालिकों पर दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की है. नोटिस में यह भी लिखा गया है कि DGP के बयान के बाद लोगों ने थार मालिक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, जिससे उसे मानसिक तनाव और सामाजिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

थार मालिक का आरोप है कि बयान के बाद लोग मुझे देखकर ताने मारते हैं कि यह बयान मेरे जैसे हजारों वाहन मालिकों की छवि खराब करता है. बहरहाल अगर 15 दिन में DGP की ओर से माफी या बयान वापसी नहीं होती है तो थार मालिक ने कहा है कि वह आगे अदालत में जाने पर भी विचार करेगा.

